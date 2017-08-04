港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，道指連續7日創新高。港股今早高開後，表現反覆靠穩。

恒指高開33點，報27564點，開市後表現反覆，一度倒跌22點，見27508點半日低，其後拗腰造好，今早最多升84點，見27615點，之後回軟。恒指中午收報27541點，升10點或0.04%，大市成交額447.58億元。

國企指數報11014點，升12點或0.11%。

藍籌股方面，騰訊(00700)經過兩日調整後，今早回升1.4%；滙控(00005)偏軟，跌0.2%；友邦(01299)則下試10天線後見反彈，半日跌0.9%，報60.95元。

煤炭股受追捧，恒鼎實業(01393)升11.1%；中煤能源(01898)升7.7%；兗州煤(01171)升5.4%；易大宗(01733)升2.3%。

鋼鐵股續強勢，馬鋼(00323)急升4.8%；鞍鋼(00347)升1.7%，其A股升逾半成；江銅(00358)則升1.7%。

本地地產股造好，長實地產(01113)績後炒高，最多曾升4.3%，高見67.8元，半日則升2.6%，報66.7元。新地(00016)升0.9%；九倉(00004)升0.1%。

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