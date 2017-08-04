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路透引述消息人士透露，吉利汽車(00175)旗下富豪汽車(Volvo，內地稱沃爾沃)已同意為吉利品牌汽車提供部分引擎，進一步深化兩家公司之間的聯繫。

三位接近吉利及富豪汽車的消息人士表示，吉利首款配備富豪汽車引擎的車款，最快於明年底以2019年的新型號推出。該車款將配備富豪為小型汽車研發的1.5升渦輪增壓引擎。

吉利汽車自2010年收購富豪汽車後，吉利改善了汽車設計，「博瑞」GC9和「博越」SUV的銷量大大增強吉利的財務實力。

吉利股價現報17.9元，升0.79%，成交2.12億元。