港股直擊 即巿股評

噚日忙到飛起，就連朝早收到讀者嘅email，下晝收晒市先至得閒覆到，真係唔好意思；不過最難覆嗰封email係下晝5點幾收到，呢封就係我老細嘅老細email，內容問乜？相信大家都估到啦，但呢個唔係重點，重點係我今日張卡仲開到公司度門，感謝主(因為我層樓仲未供完)。

睇返噚日個市，基本上朝早低位見過27399點之後，恒指又回返上27500點以上水平跟住橫行至收市為止，恒指熊(60054)或恒指牛(69512)都無機會落場，就算勉強落場都無幸福。今朝早黃雨過後出門口，此前喺屋企睇電視報噚晚美國三大指數走勢各異，右下角日經平均指數見到跌幾廿點，失守咗20000點；喺地鐵開報價app見恒指都係開升33點，報27564點，呆滯感帶到今日，恐怕大家都係見恒指升咗咁多，又反正業績期開始咗囉，咁咪炒股唔炒市，玩業績囉，見長地(01113)同長和(00001)股價異動都估到下嘅。

下個星期比較養眼嘅業績就有我哋偉大嘅港交所(00388)啦(佢唔開市我哋無嘢玩架，好偉大架)；同埋由電訊股「成功轉型」至公用股嘅中國移動(00941)啦，其他唔係話佢哋唔重要，只係相對輪證唔係咁多選擇啫。兩隻嘢秤嘅話，港交所理應秤先。(中移日線圖見7月21日到依家連條100天線都上唔到，算吧啦！)

從港交所日線圖見到兩日前其股價高見233.2元，唯當日呢粒Shooting Star將股價Shoot番落嚟，連跌兩日之後SlowSTC(14,3)嘅%K線跌穿咗條%D線，MACD「雙牛」嘅「牛差距」收窄，不過由6月尾7月頭到依家嘅「上升通道」(圖中啡色的)未受破壞，學M記阿姨話齋：「要旦囉」(要等呀！)。

咁「旦」幾耐呀？咪「旦」到回返落「上升通道」底部(約224.7元)或者索性「旦」到10天線(223.4元)囉，港交牛(60000)，收回價220.88元。正所謂「財不入急門」，反正今日都Happy Friday囉，咪「旦」下囉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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