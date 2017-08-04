港股直擊 即巿股評

浪潮國際(00596)復牌股價急升，暫時最多升16.6%，見2.04元創逾兩年高，現升15.4%，成交額1610萬元。

集團公布，控股股東浪潮集團提出每股現金要約2.1元收購，較該公司停牌前收市價1.75元，溢價20%。浪潮集團將保持該公司上市地位，並已確認不會提高要約價。

另外，控股股東亦向購股權持有人提出現金要約，要約價介乎0.01元至0.76元，視乎相關購股權行使價而定，介乎1.34至3.41元。

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