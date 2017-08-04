訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】浪潮控股股東溢價提要約 炒高近17%

放大圖片

浪潮國際(00596)復牌股價急升，暫時最多升16.6%，見2.04元創逾兩年高，現升15.4%，成交額1610萬元。

集團公布，控股股東浪潮集團提出每股現金要約2.1元收購，較該公司停牌前收市價1.75元，溢價20%。浪潮集團將保持該公司上市地位，並已確認不會提高要約價。

另外，控股股東亦向購股權持有人提出現金要約，要約價介乎0.01元至0.76元，視乎相關購股權行使價而定，介乎1.34至3.41元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。