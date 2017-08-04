港股直擊 即巿股評

太平地氈(00146)裂口高開57.5%，報3.7元創多年新高，開市後升幅收窄，現升51.9%，成交額317萬元。

集團公布，以現金代價9400萬美元(約7.29億港元)，出售旗下商業地氈製造、分銷及銷售業務。完成交易後，該公司建議派發每股1.7元的特別股息，待股東特別大會通過。

集團表示，出售所得款項淨額將用於投資餘下業務的計劃撥資、支持現行舉措、償還現有債務、作營運資金用途以及為預期特別股息提供資金。

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