港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，道指續尋頂再創新高。港股昨日回吐76點後，今日早段或續整固。

道瓊斯工業平均指數收市升9點或0.04%，報22026點，連續7日創出歷史新高；標準普爾500指數跌5點或0.22%，報2472；納斯特綜合指數跌22點或0.35%，報6340。另外，美國今晚將公布上月非農就業數據。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報78.27元，較本港上日收市升2仙；騰訊(00700)ADR收報308.17元，跌0.43元；國壽(02628)ADR收報25.28元， 升0.13元；中海油(00883)ADR收報8.75元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.02元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.93元，升3仙；中移動(00941)ADR收報83.43元，跌0.27元；聯通(00762)ADR收報11.29元，跌0.35元；中電信(00728)ADR收報3.7元，升1仙。

ADR港股比例指數27527點，跌3點或0.01%。夜市期指收報27553點，升55點，較昨日恒指收市高水22點。恒指昨收報27531點，跌76點或0.3%，三連升告終。

焦點板塊

長和系：長和(00001)中期股東應佔溢利159.19億元，按年增6.69%，每股派中期息0.78元，較去年增加6.12%，EBITDA按年增長2.38%。長實地產(01113)中期股東應佔溢利144.1億元，按年增長67.44%，每股派中期息0.42元，增加10.5%。留意券商對兩家公司最新睇法。長和聯席董事總經理霍建寧昨日在分析員會議上指出，和電香港(00215)出售固網業務後，若將來沒有合適投資機會，不排除會派發特別股息。

焦點股份

美高梅中國(02282)：公布截至6月底止，中期盈利12.68億元，按年下跌2.33%，每股盈利33.4仙，派中期息11.6仙。

浪潮國際(00596)：控股股東浪潮集團提出每股現金要約2.1元收購，較該公司停牌前收市價1.75元，溢價20%。浪潮集團將保持該公司上市地位，並已確認不會提高要約價，股份今早復牌。

太平地氈(00146)：擬以現金代價9400萬美元(約7.29億港元)，出售旗下商業地氈製造、分銷及銷售業務。完成交易後，該公司建議派發每股1.7元的特別股息，交易需要股東特別大會通過。

滴達國際(01470)：瑞星集團主席孟廣銀，向集團主席林文華及其配偶兼執行董事陳嘉儀，按每股0.9458元收購5.65億股持股，相當於已發行股本70.625%，代價5.34億元。交易觸發全購，要約價為每股現金0.9458元，較停牌前收市價每股0.81元有約16.77%溢價。股份今早復牌。

另外，希慎興業(00014)、大酒店(00045)、東方海外國際(00316)、華潤水泥(01313)和福耀玻璃(03606)等今日公布業績。

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