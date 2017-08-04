即巿股評 港股直擊

很多人認為，股市是領先經濟3至6個月，可是一般散戶較喜歡研究圖表，卻鮮有埋首學習經濟學理論。筆者初接觸計量分析時，曾研究Ken Fisher的分析方法。及後也拜讀其父親Philip Fisher的名著非常潛力股及Irving Fisher提出的費雪方程式。只要稍曾接觸經濟學都知道費雪方程式:MV=PT。它概括了通貨膨脹情況下，名義利率和實質利率的關係。

研究股市周期的都一定會研究1929年美國大崩盤及其後的大蕭條。而Irving Fisher於1929年10月崩盤前發表股市大升論，成為他一生的最大污點。究竟是大師計錯數？還是市場先生玩弄他呢？作為一名炒家，必須了解如何計算股市真正價值才可以參與交易，所以這段歷史不可不知！

Irving Fisher在股市大跌前後發表多篇言論，基本觀點有：一，股價尚未追上估值。二，大部分股價並未有估值最高現象；三，成分股對盈利展望樂觀，大行均預期企業盈利將會上升。不過當時大市已由高位下跌了三成。結果，他的言論全錯，美國步入大蕭條。而近日大牛市論，港股估值合理，並未見偏貴言論四出，跟2008年大市不停下跌，市盈率已低於平均值，但預測市盈率不停下調，用市盈率來評估大市，令人難有信心。

大師說話了

2004年諾貝爾獎得主Edward Prescott於同年11月發表的，”The 1929 stock market :Irving Fisher was right” 一文中為老費雪來個大平反。當時股價並未高估！不過股價再平仍可下跌的理論便誕生了。依照Edward Prescott的理論，上市公司的生產性資產價值包括有形及無形資產，以1929年的數據分析，其資產值是上市公司除稅後價值的21倍以上，而上市公司的總市值只佔當時國民生產淨值GNP的1.67倍。如用這些數據計算，大市崩盤前股市最少尚有30%的升幅。

如果Edward Prescott的分析正確，那便解釋不了為甚麼股價會大幅下跌，且其後一直都在低位徘徊久久未能回升。雖然1929年後資金緊張，但爛船總有三分釘，有價值的企業總有其資產值吧！為何會出現崩盤呢！很多散戶往往都有自己強烈的主觀觀點，去分析一些新聞及數據，但最終市場的反應才是最真實。筆者細閱Edward Prescott的數據，提供了當年90間上市企業的資料，當年上市公司的資產計算中，大約有六成是屬於無形資產，當中很大部分是商譽，其中50間公司是工業股，20間是鐵路運輸股，20間是公用股，都是當年一些扎實有穩定營收的公司。但當整體經濟收縮，工業用品市場收縮，運輸也會減少，用電用水量都會減少，以上所有公司的收入都會減少，負債比率便會上升而商譽也會下降，情況與次按危機的一樣，是建構模型時出錯。現時坊間很多衡量大市價值的模型，都存在多多少少的缺陷，而計量分析比較簡單一點，從股價的分布，波幅的均值，成交量變化三者為主要參數來計算均值。始終一隻股票會上升，只因有人買上，當沒有買盤了便要下跌。大家細想過去8年來，本地地產股都是遠低於資產值，這8年來的表現又如何？平也不一定有人買吧！

只是近黃昏

回說大市，觀點仍無改，而且見頂之日已十分接近，在今天的《信報》文章，筆者對大市有詳細的分析。如按數據最遲下周中旬便會開始反覆偏軟，終止近日的單邊升勢，再度回至區間市整固消化了。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。