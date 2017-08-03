即巿股評 港股直擊

近期最多身邊朋友問，港股還買得過嗎？港股幾時升完走得未？騰訊(00700)發咗顛，港交所(00388)痴咗線一路升，一大堆問題！鏡頭一轉筆者帶了女友豬豬離港放假，渡假不料在外地遇上老友，此人在中資金融機構盤房工作，老友見面離不開談老本行，問他為何有時間放假，現在大市升得熱烘烘，上月份港股升過1500點，應該很忙才對，對方回答要等待10月才正式開始做嘢！此言一出明白。

做定分析押注下一高位

晚上找恒指15年圖看看，如今次破了大時代位，下一站大位在08年海嘯位，當然人家8、9月唔做嘢，好可能因為過去升幅已巨大，來作個調整也屬正常及健康，而恒指要破高位要先分析好淡存在因素，首先放在目前利淡因素朝鮮半島事件，要估計美國會否唔聲唔聲攻打北韓，導致亞太地區軍事衝突，中國被捲入漩渦。另傳言美國副總統彭斯意圖與黨內要員展開彈劾特朗普，會否令美國政治震盪影響已微弱的經濟復甦。近期中印邊境緊張，一不小心擦槍走火，可以令到中港股市來個大逆轉，而中美關係上已經轉冷，上述這些埋藏利淡因素認為發生機率。而利好因素方面明年2月A股入MSCI已是人所皆知，中國股票市場與國際初次接軌，國家一帶一路推進中，綠色環保、鋼鐵行業等已在近期炒起，因預期為中國下半年帶行業帶來穩定及增長機遇，中央國債登記結算公司顯示最新數據，自從推出「債券通」後、境外機構持有國債按月增加378億元人民幣，連續5個月出現增持，累計外資持有逾4868億元人民幣。

情況調整在升市中難免，問題是調整或轉勢才是重點，如升勢未改短暫調整不須害怕，而視轉勢當然要走貨，現港資金充裕且企業公布業績普遍比預期高，估計良好勢頭能持續多於轉勢，筆者看好本年本地投資市場，傾向相信人民幣及A股偏向正面預測，而一帶一路是個宏大的投資機遇，很多資金會通過香港入內地，世界各國亦希望在中國分一杯羹，從多國熱切加入亞投行便知對此項目及中國市場的重視，如往後2個月內沒有重大經濟及政治意外事件，配合A股入MSCI港股未必沒有機會挑戰下一高位，從人民幣債券方面看，外資起碼持續肯押注中國，只要中國好相信香港會是其中一個最受惠，建議短炒者在這升市勢頭下未必有太大深度的調整，小心落車後遇上要追車的情況。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。