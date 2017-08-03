即巿股評 港股直擊

小型內房朗詩綠色地產(00106)今日收市急升20.3%，報0.95元。集團昨日收市後公布，收購安徽省一個地產項目70%股權。

交易作價0元，不過朗詩綠色附屬要向目標項目公司「星文房地產」提供股東貸款2.8億元人民幣，為期24個月，年利率10%。貸款用於債還「星文房地產」的債務和前期開發費用。

項目為安徽馬鞍山市九華路與霍里山大道交叉口東南角住宅用地，根據馬鞍山市土地儲備中心數據，該幅地皮2013年底由「星文房地產」以3.44億元人民幣投得，計及建築成本和所得利息，對朗詩綠色地產是筍價交易。

地皮目前發展成「大溪地．伊頓莊園」(根據國內地產網站顯示，項目處即將開售狀態)，雖然項目以聯營公司方式處理，業績不會直接併入集團財務報表，但此項目很大機會對集團下半年有盈利貢獻。

朗詩綠色地產今日急飆創逾45個月新高(即重回借殼上市後水平)，雖然目前估值在小型內房股屬中等，市盈率與時代地產(01233)和寶龍地產(01238)相若，而且街貨少短線或進一步搶高。不過留意此股日均成交極少，過去1個月的日均成交額僅178萬元，今日3500萬元成交額更為最少3年來最活躍，高追易入難走。況且集團上半年簽約銷售額約96.87億元人民幣，一個兩億多元人民幣的項目能否長期支撐衝高後的股價？

陳鎮強

信報投資研究部

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