香港財經 港股直擊 重要通告

長實地產(01113)主席李嘉誠於業績報告中表示，相對於去年複雜多變的環球政經環境，今年上半年世界政局及經濟較為穩定，投資及營商氣氛亦略見改善，惟市場仍面對不確定因素所帶來的挑戰。

他稱，長實地產按預設目標穩步經營及發展，自去年底以還把握優質機遇落實數項重要業務投資，持續拓展環球多元化業務，提升固定經常性收益比重，以增強中、長期穩定現金流。今年上半年未經審核股東應佔溢利按年增加67%，投資物業重估前的溢利增加14%，而投資物業的公平值錄得稅後公平值增加49.3億元，主要由於中區寫字樓物業價值上升所致，而新增的能源及基建資產投資與飛機租賃業務，亦於期內提供溢利貢獻。

此外，李嘉誠指出，該集團地產業務於期內表現理想，本港住宅物業市場表現活躍，樓價及交投均有上升，而內地主要城市的房地產市況基本維持穩定，樓價增長速度略為減緩，但仍保持平穩上升趨勢，整體市場發展維持良好。集團於香港、內地及新加坡的銷售進度理想，銷售總額超過400億元，將繼續以穩健經營方針從事物業發展。

他又說，本地零售銷貨價值自今年3月起呈回穩跡象，惟訪港旅客人均消費尚未恢復增長，零售業仍處調整期，對集團商舖租賃業務繼續帶來影響，但對本地零售前景仍感樂觀，旗下零售物業樓面面積將隨新商場項目落成而進一步擴展，有助鞏固穩定租金收入。

在酒店及服務套房業務方面，李嘉誠表示，訪港旅客人次逐漸回復增長，本地酒店房間平均入住率略見改善，而實際平均房租的按年下跌趨勢稍為喘定，並開始呈回升跡象。長實地產集團酒店業務仍面對具挑戰的經營環境，服務套房業務表現維持穩定，而所持有兩所位於重慶及成都酒店的權益於期內轉讓予匯賢產業信託(87001)，上半年度整體收益錄得增長。集團的酒店組合將有兩所香港酒店項目新增合共約1200間客房，有助進一步強化酒店業務。

此外，長實地產商廈受惠於環球投資氣氛改善，出租率及租金水平均現增長。該集團上半年度物業租務收益按年上升，將把握合適機遇持續強化投資物業組合，提升固定收益。