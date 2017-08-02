重要通告 港股直擊

長和(00001)公布，截至6月底止半年港口及相關服務EBITDA為57.06億元，按年跌0.66%；收益為161.95億元，與去年同期相若。

不過，以當地貨幣計算，上半年港口及相關服務收益及EBITDA分別增加3%及2%，主要由較高之吞吐量所帶動。因近期若干港口及設施擴建產生較高折舊支出而抵消EBITDA增長，以當地貨幣計算之EBIT維持與去年同期相若，但以呈報貨幣計算則減少3%至36.23億元。

期內，吞吐量增加3%至4110萬個標準貨櫃，主要由於中國、香港及巴塞隆拿之吞吐量穩定增長與巴基斯坦新港口的貢獻增加，但因鹿特丹、耶加達及達曼來自新市場業者的競爭持續激烈，以致吞吐量減少而部分抵消。

長和表示，此部門將繼續專注於嚴格成本控制及生產力提升，並預期於下半年受惠於環球貿易持續溫和復甦。

基建方面，收益總額、EBITDA及EBIT分別為259.18億元、158.41億元及119.49億元，按年分別減少5%、5%及3%，因外幣兌換的不利影響及出售飛機租賃業務所致。此部門繼續在全球收購穩定及帶來新增收益的業務，故以當地貨幣計算的收益總額、EBITDA及EBIT分別增長2%、2%及4%。

上半年，聯營公司赫斯基能源錄得虧損2200萬加元，較去年同期虧損6.54億加元大幅收窄。虧損減少主要由於上游商品價格上升、加拿大西部利潤較高的熱採開發項目，及亞太區荔灣天然氣項目產量上升令貢獻增加，但因加拿大西部若干已老化上游資產之除稅後減值支出1.23億加元而部分抵消。