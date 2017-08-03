香港財經 港股直擊 重要通告

長實地產(01113)中期業績亮麗，半年純利144.1億元，大增67.44%。主席李嘉誠於業績報告中表示，集團主力投資於能提供可預期固定收益的項目，其中包括3個新香港地產投資項目，分別為43萬平方呎的荃灣海之戀商場，及兩個酒店項目，即提供800多間客房的新建北角維港頌項目酒店，以及擴建紅磡九龍海逸君綽酒店新增300多間客房。

據地產業人士估計，新增的3項香港地產投資項目投資額約100億元。

此外，長實地產自去年中宣布加強物業發展業務以外的投資目標後，在過去逾6個月內，投資於歐洲、澳洲、加拿大及英國，以及飛機租賃業務，已成功完成新增投資目標逾一半以上。

李嘉誠稱，未來長實地產將繼續增加固定收入的投資目標，使集團的基本根基更鞏固，並足夠彌補因地價高於基本政策價格預算而減少購買土地所帶來的影響。鑑於既有業務表現理想，加上新增投資項目的穩定收益，長實地產對今年全年業績表現充滿信心。

李嘉誠又說，今年上半年，長實地產動用共約70億元先後多次回購公司股份，以反映公司的潛在價值，印證集團對其長遠前景的肯定。憑藉強力發展穩固收入根基、強健財務狀況，以及於業務拓展具經驗的管理團隊，未來將繼續推動業務全球化及多元化發展，適時發揮不同範疇的協同效應，締造長遠價值增長。