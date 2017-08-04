即巿股評 港股直擊

中國燃氣(00384)為燃氣運營服務商，主要從事銷售管道燃氣、燃氣接駁、銷售液化石油氣及銷售燃煤及氣體設備。目前在內地25個省、市、自治區，取得330個擁有專營權的管道燃氣項目，並擁有14個天然氣長輸管道、580座壓縮/液化天然氣汽車加氣站、1個煤層氣開發項目、以及92個液化石油氣分銷項目，覆蓋的城市可接駁人口達1.17億(約3893萬戶)。

內地銳意將天然氣發展為清潔能源的重要部分，現時天然氣佔總能源消耗僅6%，城市天然氣滲透率偏低，市場仍未飽和，因此潛在的增長空間龐大。政府決心治理霧霾問題，對環保能源要求提高。隨着政策的傾斜，將利好天然氣分銷商表現，中國燃氣可從中受惠。

該股2016/17年度純利按年增長82.5%至41.48億元，主因天然氣銷售及燃氣接駁增長強勁。同期毛利率增加1.7個百分點至26.2%，營業額則升8.5%至319.93億元，天然氣銷售仍是收入重要支柱，增長6%至137.78億元，佔總營業額約43.1%；液化石油氣銷售收入輕微增長2.7%至116.55億元，佔總營業額約36.4%。

燃氣接駁業務繼續保持較快增速，接駁費收入上升19.9%至57.48億元，佔總營業額約18%。另隨着客戶群的擴大，銷售燃氣用具、相關設備，以至維修改造等服務需求隨之增加，帶動增值業務收入大增1.26倍至8.11億元。

政策不明朗因素消除

中國發改委今年5月發布《關於加強配氣價格監管的指導意見》，涉及各省市的輸氣管道及配氣設施，就價格監管上建立較完善機制。監管相對落後的下游配氣環節，過往地區價格差距甚大，不利天然氣行業持續發展。而發改委是次提出的意見，明顯針對下游市場，就價格監管上有較明確規範，並提高市場透明度。

而行業最關注的是配氣價格規管，發改委最終在6月下旬，將天然氣下游銷售業務的准許利潤上限設定為7%，較原先草議的6%為高，並只計算配氣收益率，接駁費則不包括在內。最終定案消除政策不明朗因素，回報透明度將會提高，相信市場將重新聚焦燃氣企業的基本因素，燃氣板塊前景看法正面。現時中國燃氣的配氣收益率介乎3至4%，意味上限實施後，仍有相當空間爭取更大利潤，後市看法應較同業為佳，並值得享有較高估值。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國燃氣2016、2017及2018年每股盈利為1.049元、1.208元及1.473元，給予12個目標價23元，相當於今年預測市盈率21.4倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理