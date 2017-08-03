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今日 17:15 重要通告 港股直擊

李嘉誠:一帶一路將創大量商機

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長和(00001)主席李嘉誠於業績報告中表示，今年上半年，全球經濟環境呈現溫和復甦跡象，商品價格、貨幣及利率的波動減少，主要經濟體亦取得適度增長。

他稱，儘管集團於上半年仍然受到外幣兌換，尤其是英鎊的不利影響，惟所有主要市場漸趨穩定的經濟狀況，在某程度上已彌補上述影響。因此，集團以呈報貨幣及當地貨幣計算的經常性盈利繼續錄得按年增長。

展望將來，李嘉誠指出，上半年大部分主要經濟體的商業及消費者信心逐漸出現溫和復甦跡象，貿易流量亦回升。然而，地緣政治風險、商品價格前景再度不明朗及市場對利率與貨幣波動的關注，加上高科技急速發展，繼續對集團全球業務的經營環境帶來相當挑戰。

內地十三五規劃及「一帶一路」倡議的有序推進及落實，將繼續推進經濟朝中高速增長方向發展。中國內地「一帶一路」策略性措施，預期將為區內創造大量商機。憑藉與內地緊密的經濟聯繫及地理上靠近祖國，以及領先的經濟發展與多元化優勢，香港以其獨特地位，定可受惠於未來潛在增長機遇。

李嘉誠強調，儘管面對一定宏觀挑戰，集團繼續建基於其業務多元化的扎實根基及韌力，於上半年錄得理想的盈利增長。他稱，集團就所有投資活動均採取審慎的資本管理，加上對管理核心業務實施的嚴謹財務政策，以及維持穩健的現金流與健全債務狀況，將使集團實現其增長目標，並繼續為股東提供穩定回報。

他又指出，若無任何進一步不可預見之外在重大不利情況，集團將於2017年秉持上述投資管理原則營運，對業務前景審慎樂觀。

下載港交所通告原文

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