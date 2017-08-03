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今日 17:07 港股直擊 香港財經 重要通告

長實地產半年賺144億升67% 派息增一成

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長實地產(01113)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利144.1億元，按年增長67.44%。每股溢利3.82元，派中期息0.42元，較去年同期升10.53%。

期內，投資物業重估前溢利94.8億元，按年增長13.68%；收入298.63億元，按年增長8.34%。

今年上半年，已確認的物業銷售營業額，包括攤佔合資企業為218.31億元，按年增長2.51%，主要包括本港項目的住宅及商業單位銷售，維港‧星岸和世宙，以及內地項目的住宅及商業單位銷售，北京譽天下、廣州珊瑚灣畔、青島曉港名城和武漢世紀江尚中心。

至於上半年物業銷售收益，包括攤佔合資企業為91.32億元，按年增長33.2%，主要來自香港及內地等地區。

長實指出，本港星漣海、維港頌和海之戀的住宅單位已經推出預售，預期各項目於竣工及銷售入賬時帶來溢利貢獻。至於內地重慶御峰及玥湖園、東莞海逸豪庭和青島曉港名城等多個項目的銷售及預售進展良好，而英國Chelsea Waterfront及新加坡Stars of Kovan的預售仍在進行中。

截至6月底止，該集團擁有可開發土地儲備(不包括農地及已完成物業，但包括發展商於合作發展項目之權益)約1 .24億平方呎，其中600萬平方呎、1.14億平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外，而已簽訂合約但尚未確認的物業銷售(包括攤佔合營企業)為687.35億元。

下載港交所通告原文

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