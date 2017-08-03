港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指升越22000點，再創歷史新高。不過港股本周連升3日、進賬627點後，於26個月高位見回吐壓力，大市成交額顯著縮減，多隻強勢股回落。

恒指低開73點，開市後跌幅一度收窄至6點，見27601點全日高，其後沽壓增加，上午約10時跌幅擴至逾200點，最多跌207點，見27399點全日低，開市後50分鐘內已見全日高低位，之後跌幅收窄，一度僅跌逾10點，中午跌40點，午後於27500上方徘徊。恒指收報27531點，跌76點或0.3%，三連升告終。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例為42%。

全日成交額855.41億元，較上日大減約192.93億元或18.4%。

國企指數收報11002點，跌53點或0.5%。

恒指即月期貨收市跌53點或0.19%，報27499點，低水32點。

A股低收，滬指受制3300點關，收跌0.37%；深成指跌0.32%。兩市成交額約5221億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下；美國道指期貨最新跌13點，報21943。

藍籌股強勢股回吐，今日除息的滙控(00005)跌0.4%；騰訊(00700)跌1.3%；友邦(01299)跌0.2%；平保(02318)和國壽(02628)跌約0.8%。另外，瑞聲(02018)跌2.7%；昆能(00135)跌1.8%。相反，重磅內銀午後走高，建行(00939)升0.5%；工行(01398)再創逾兩年高，收市升1.3%；銀娛(00027)升1.4%；中電(00002)升1%。長和(00001)收市後公布業績，股價反覆再升0.9%，連升第六日；同樣今日放榜的長實地產(01113)跌0.1%

焦點板塊

中資電訊股：市傳聯通(00762)母企混改計劃本月中出爐，股價曾升4.9%，收市升2.3%為表現最好藍籌；下周四(10日)將公布中期業績的中移動(00941)升0.8%，兩股限制大市跌幅。另外，中電信(00728)升0.5%。

資源股：熱炒的金屬資源股逆市爬升，當中市場持續憧憬去產能改善電解鋁市場供求情況，中國鋁業(02600)再創逾26個月高，收市升2.9%，成交額4.62億元，其A股(601600.SH)升4.52%；俄鋁(00486)創半年高，收市升6.2%。另外，馬鋼(00323)升5.6%；連日急升的金川國際(02362)創最少3年新高後回落，收市僅升0.8%；重慶鋼鐵(01053)收市升11.3%，連升5日累計反彈58.5%。相反，秦皇島煤炭網最新一期環渤海動力煤價格指數與上期持平，終止連升7期走勢，煤股回吐，兗州煤業(01171)跌3.9%；中煤(01898)跌1.5%；昨日傳出母企與國電集團合併已上報國務院的神華(01088)回吐1.5%。

汽車股：普遍跑輸大市，廣汽(02238)挫4.4%；吉利(00175)跌2.3%；東風(00489)跌1.4%；長汽(02333)跌1.3%；比亞迪(01211)跌1.2%；北汽(01958)跌2.1%。零件商耐世特(01316)曾挫6.2%，收市跌5.1%，連跌第4日；敏實集團(00425)跌2.4%；首控集團(01269)跌2.1%。

焦點股份

渣打集團(02888)：集團中期除稅前法定溢利錄得17.54億美元，按年大升82%，表現勝市場預期，不過維持不派中期息。股價今低開6.4%，收市挫8.1%，報80.9元，創逾3周新低，成交額10.69億元。大行最新維持偏淡看法，當中大摩升目標價至72元，不過維持「減持」評級，認為集團收入增長只有4%，按季更無增長，表現比同業差。

中國通信服務(00552)：逆市升6.6%，收報4.5元。德銀最新把中通服評級由「持有」上調至「買入」，目標價由5.3元升至5.8元。

有線寬頻(01097)：集團3供5 的供股易手計劃今日除權，前收市價調整為0.33元，股價今日收市升7.6%，報0.355元。另外，集團昨日公布中期業績，中期虧損按年擴大至1.41億元，而去年同期虧損1.35億元。

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