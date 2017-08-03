港股直擊 即巿股評

滙豐證券就本港物業市場發表長達二百多頁的報告，認為現時是時候重新看好地產發展股，同時調整部分地產股目標價。

滙證表示，投資者這段時間對於環球主要央行貨幣政策「正常化」以及經濟疲弱感到憂慮，更有講法指本港樓市處於危險境況，甚至泡沫或將爆破等。該行卻持相反看法，指本地地產股自2011年表現並非理想，認為未來12個月準備迎來期待已久之估值重估，特別是地產發展股。

滙證認為，利率開始正常化以及美國聯儲局縮減資產負債表，均不足以對本地樓市構成隱憂，該行認為本港銀行體系結餘充裕下，利率不太可能顯著上調，而該行就本港今年經濟增長預測，近期亦由原先預測的2%，上調至2.4%。

此外，滙證指投資者過份看重於樓價，該行認為地產股的估值與樓市交投量呈較大相關性，而並非樓價，預期一手市場交投持續強勁，今年整體銷售可創新高至超過2000億元；發展商透過向買家提供彈性的財務安排，定價能力改善，資產流轉亦較快。

滙證預期明年或未來兩年樓市交投續向上，帶動地產股每股盈利增長，主要是供應增加紓緩短缺情況，以及預期明年樓價只會溫和回落5%；雖然若果樓價再升有可能引來進一步的政策收緊，但相信政策旨在協助本港市民及首次置業人士。

股份方面，滙證認為地產股估值吸引，股價較每股資產淨值折讓46%。該行重申長實地產(01113)「買入」評級，目標價由78元上調至79元，料集團本港今年銷售將高於全年目標。

恒地(00012)目標價則由57.27元降至52.1元，重申「買入」評級，認為恒地在土地儲備方面具持續優勢。

信置(00083)評級亦為「買入」，目標價由16.8元降至14.2元，認為租金收入強勁，股息率吸引，具防守性。

新地(00016)目標價由142元上調至152元，預期新地繼續鞏固市場領導地位，2016至19年核心盈利之年複合增長率達8.1%。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。