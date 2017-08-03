即巿股評 港股直擊

噚日港股雖然再創兩年幾新高，但收市升幅收窄，日線圖出咗粒十字星，即係回吐壓力開始出現。阿Man早有心理準備呢個月個市有機會調整，尤其係大市見完27500至27800點，無論如何都要停一停，抖一抖，當大市升扺此水平，亦有建議大家將衍生工具減磅獲利，而強勢正股當然可以繼續坐。

美股亦開始見疲態，隔晚創完新高好似港股咁升勢回順，升幅收窄，幾時回吐無人知，但有心理準備隨時入個後波向下調整。港股今日低開，盤中一度跌逾二百點，見過27400低位，其後跌幅收窄，半日恒指報收27566點，跌40點；國指跌35點，報收11019點。

單天保至尊騰訊(00700)好明顯乏力，不過又唔好諗住會大跌，始終科技股業績都交到功課，市場對其月中公布業績仍有憧憬。上半場港股跌幅收窄，全靠內銀股同港交所(00388)，港交所呢期當然強勢，上過月都講過港交所上破204元，已經好肯定回頭太難。較早前連224元都升穿埋，預計呢段時間會喺225元至233元上落。大笨象(00005)除淨後沽壓唔算大，話晒有回購呢道護身符，大笨象後市仍睇高一線。

渣打(02888)業績無令人失望，但唔派息呢吓罪大惡極，隔晚喺米字旗國已跌5%，今日呢邊亦跟足跌幅，暫時穿埋20日線，短期難有起色。大摩已出招，魔笛追魂話未來二三十日要跌，無謂同大戶對着幹，況且基金要買都買大笨象，渣打呢期都係受冷落。

噚日熱炒嘅券商股今日個別發展，雖然仍有個別股份逆市上升，但唔少已升抵阻力位，好似耀才(01428)見完2.73元回頭，始終2.75元樓上蟹貨唔少，唔係咁易突破障礙，券商股或者又要抖抖。

阿Man講過炒到券商股，大市通常要停一停，有時就係咁啱得咁橋，今日仲要電訊股都落埋鑊，短期大市抖氣更加肯定。缸湖傳聞聯通(00762)母企混改計劃本月中出爐，見11.94元創近一個半月高位，現升4.4%，為表現最好藍籌。中資電訊股亦踏入業績公布期，中移動(00941)升1%；中電信(00728)升0.8%。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)