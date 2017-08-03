港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別走，道指升越兩萬點。不過港股本周連升3日、累飆627點後，於26個月高位見回吐壓力，一度挫逾200點，多隻強勢股回落。

恒指低開73點，開市後跌幅一度收窄至6點，見27601點半日高，其後沽壓增加，上午約10時跌幅擴至逾200點，最多跌207點，見27399點半日低，之後再拗腰，一度僅跌逾10點。恒指中午收報27466點，跌40點或0.1%，大市成交額462.95億元。

國企指數報11019點，跌35點或0.3%。

A股偏軟，滬指跌0.24%；深成指跌0.09%。

藍籌股強勢股回吐，今日除息的滙控(00005)跌0.3%；騰訊(00700)跌0.4%；友邦(01299)跌0.2%；平保(02318)跌0.6%；國壽(02628)跌1%。另外，長和(00001)今日公布業績，半日跌0.6%；同樣今日放榜的長實地產(01113)跌0.4%；瑞聲(02018)跌1.6%。相反，建行(00939)升0.5%；工行(01398)升0.7%；銀娛(00027)升1.5%；中電(00002)升0.9%。

焦點板塊

中資電訊股：市傳聯通(00762)母企混改計劃本月中出爐，股價半日升4.4%，為表現最好藍籌；下周四(10日)將公布中期業績的中移動(00941)升1.2%，兩股限制大市跌幅。另外，中電信(00728)升0.8%。

資源股：熱炒的金屬資源股逆市爬升，當中市場持續憧憬去產能改善電解鋁市場供求情況，中國鋁業(02600)再創逾26個月高，半日升3.9%，成交額2.49億元，其A股(601600.SH)升7.32%；俄鋁(00486)創半年高，半日升7.6%；興發鋁業(00098)升3.3%。另外，五礦資源(01208)升1.9%；馬鋼(00323)升半成；洛陽鉬業(03993)升1.9%；連日急升的金川國際(02362)創最少3年新高，半日升5.7%；重慶鋼鐵(01053)連日反彈，半日升17.9%，暫時連升第5日。

汽車股：今早跑輸大市，廣汽(02238)跌3.4%；吉利(00175)跌1.4%；東風(00489)跌1.2%；長汽(02333)跌1.1%；比亞迪(01211)跌1.3%；北汽(01958)跌2.2%；華晨(01114)跌0.2%。零件商耐世特(01316)曾挫6.2%，半日跌5.1%，暫時連跌第4日；敏實集團(00425)跌1.4%。

焦點股份

渣打集團(02888)：集團中期除稅前法定溢利錄得17.54億美元，按年大升82%，表現勝市場預期，不過維持不派中期息。股價今低開6.4%，最多跌7.3%，半日跌6.2%，成交額6.07億元。大行最新維持偏淡看法，當中大摩升目標價至72元，不過維持「減持」評級，認為集團收入增長只有4%，按季更無增長，表現比同業差。

中漆集團(01932)：上月10日上市，僅過3周後便發盈警，預期截至6月底止中期由盈轉虧，蝕1800萬至2000萬元。股價創上市新低，半日跌4.9%。集團控股股東北海集團(00701)亦發盈警，預期中期少賺90%至98%，股價半日跌5.2%。

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