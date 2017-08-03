即巿股評 港股直擊

一句「唔派息」，渣打(02888)變「揸兜」，這邊廂佢跌逾5%嘅時候，今日即將公布業績嘅長和(00001)就「未業績‧先興奮」，升穿108蚊，見兩年高位；但又有咩用，今朝小妹坐地鐵過咗海之後，就剛好港股做完U盤，一開，除咗隻香港電訊(06823)之外，成個「我的股票」listing都係紅色。

本來大市每日都好地地向上打100點街貨，噚日又明明上到27700點樓上架嘛，誰不知下半場由點半鐘開始上到高位27747點之後就落山下行，到下晝3點打後恒指失守27700點，都算啦，就當個市剛剛上到27700點樓上跣返落嚟呢吓係水肚不服；再過多35分鐘，27600點都無埋，恒指牛(69426)打回原形，「到頂疑慮」心理壓力隨即出現，(69426)亦拿拿聲掉走佢；臨收市時恒指上返去27600點樓上，確係有啲激氣。

Anyway，自己嘅心理壓力係要自己去控制；但當見到今日恒指開市報跌嘅時候，噚日因為「畏高」所以放走隻牛證，激氣激咗一晚，再加呻笨夾埋個堆負面情緒全部都一掃而空，個人即刻舒服晒。

重新出發就再睇圖，恒指日線圖噚日出現「十字星」，意味轉勢；今日就呈跌，不過由6月尾/7月頭到依家嗰條「上升軌」就仲健在，咁樣連升法依家回嗰200點，眼尾望到27400點見到都跌穿(10點17分止最低見過27399點)，好友頭號粉絲戰友Jack係Whatsapp講咗句：「調整....就是為了嚟緊既升市嘛...」都係睇吓恒指牛熊證街貨圖先。

依家10點26分，恒指做緊27473點，跌133點，跌幅有所收窄，用呢個位度落去牛熊證街貨圖睇，向上最貼價嘅熊證係27700至27799點，有相當於247張期指，當然唔係重貨啦，如果現價向上升227點的話，就剛剛踩入呢個範圍；向下望牛證，最貼價就係26900至26999點，呢度有相當於559張期指，全部都係噚日新增嘅，若現價向下行474點的話，就剛好踏入呢個範圍。

下方牛證雖然遠，不過貨量多；上方熊證係近，但貨量少。開埋發行商search牛熊證一睇，今日有新上市嘅牛證，而收回價嘅範圍已經升到上27100至27199點呢度；按頭先mark低個現價27473點計，其實大市依家已經企喺最貼價嘅牛同熊中間，唉，麻煩。

你可能話「咁日線圖上見到恒指好明顯超買啦嘛」但喺呢啲火紅火綠嘅時候，開put的話恐怕目前淡友嘅力仍不敵好友；開call的話，仍然要採快手策略，分分鐘快到一日一轉或兩轉。恒指熊(60054)，收回價28028點；恒指牛(69512)，收回價26800點，兩隻都企咁遠都只係為咗安全。

其實呢啲中間位，做隻塘邊鶴好過啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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