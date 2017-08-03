隔晚美國道指升穿22000點收市，再創新高。恒指三日累漲超過六百點後，今早回落。
恒指低開73點，報27533；國企指數低開42點，報11012。
滙控(00005)今日除淨，股價低開0.3%報78.3元。
渣打集團(02888)不派中期息令市場失望，股價今早低開6.4%報82.4元。
騰訊(00700)低開0.6%報310.8元。
長和(00001)今日公布中期業績，股價昨日急升3.1%，今早再高開0.5%報108元。
友邦(01299)高開0.6%報62元，為表現較好重磅藍籌。
隔晚美國道指升穿22000點收市，再創新高。恒指三日累漲超過六百點後，今早回落。
恒指低開73點，報27533；國企指數低開42點，報11012。
滙控(00005)今日除淨，股價低開0.3%報78.3元。
渣打集團(02888)不派中期息令市場失望，股價今早低開6.4%報82.4元。
騰訊(00700)低開0.6%報310.8元。
長和(00001)今日公布中期業績，股價昨日急升3.1%，今早再高開0.5%報108元。
友邦(01299)高開0.6%報62元，為表現較好重磅藍籌。
|下一篇：
|陝西人大常委原黨組書記魏民洲被雙開
|上一篇：
|人幣中間價再跌6點子