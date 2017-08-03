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今日 09:26 港股直擊 即巿股評

恒指低開73點 滙控除淨輕微低開

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隔晚美國道指升穿22000點收市，再創新高。恒指三日累漲超過六百點後，今早回落。

恒指低開73點，報27533；國企指數低開42點，報11012。

滙控(00005)今日除淨，股價低開0.3%報78.3元。

渣打集團(02888)不派中期息令市場失望，股價今早低開6.4%報82.4元。

騰訊(00700)低開0.6%報310.8元。

長和(00001)今日公布中期業績，股價昨日急升3.1%，今早再高開0.5%報108元。

友邦(01299)高開0.6%報62元，為表現較好重磅藍籌。

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