港股直擊 即巿股評

港股昨日雖然再創26個月高位，不過強勢股在高位有回吐壓力，留意短期成交能夠持續配合，料恒指短期高位整固機會較大。

隔晚道指收市突破22000點，連續第六天創新高，收市升52點或0.24%，報22016點；納指基本收平，報6362點。蘋果業績好過市場預期，股價創歷史新高，收市急升4.7%。

經濟數據方面，美國7月ADP就業人數17.8萬，預期19萬，前值15.8萬大幅上修至19.1萬。數據反映就業增長仍舊保持着很好的表現。華爾街人士大多預期美聯儲至少要到12月份才會再一次上調基準利率，但同時預計該行將從下個月開始縮減其規模龐大的資產負債表。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報78.49元，較本港上日收市跌0.86元，留意價格反映今日除息因素。中移動(00941)ADR收報83.1元，升0.1元。騰訊(00700)ADR收報310.98元，跌1.62元。國壽(02628)ADR收報25.25元，跌0.1元。油價上升，中海油(00883)ADR收報8.79元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.06元，升4仙；中石化(00386)ADR收報5.97元，升2仙。

ADR港股比例指數27526，較周三恒指收市跌81點。恒指昨午最多升207點，高見27747點，再創近26個月新高，收報27607點，升67點，連升3日進賬627點。大市全日下跌股份比例為51%，上升股份比例為49%，成交則連續兩日超過千億元。恒指技術上繼續超買，短期阻力參考上日高位27747，支持位參考10線約27180點附近，料大市短期高位整固機會較大。

焦點股份

渣打集團(02888)：宣布截至6月底上半年除稅前法定溢利17.54億美元，按年增82.14%；除稅前基本溢利19.19億美元，按年增93.06%，不派中期息。渣打表示，將於年底考慮是否適合恢復派發股息。隔晚渣打倫敦股價收市急跌6%，料拖累今早表現。

長和(00001)：今日公布中期業績，昨日股價急升3.1%，創52周新高。市場預期上半年息稅前盈利(EBIT)介乎309至316億元，較去年同期升5%至7%。瑞信預期長和中期純利按年增長4%至156億元，看好下半年增長，維持「跑贏大市」評級，目標價122元。長實地產(01113)亦於今日公布中期業績。

太平洋航運(02343)：公布擬向不少於6名承配人配售1.87億股新股，每股作價1.59元，所得淨額約3760萬美元(約2.94億港元)，用作收購貨船的部分現金。

於上月10日上市的中漆集團(01932)：發盈警，預期截至6月底止中期虧損1800萬至2000萬元，去年同期盈利1820萬元。

中國兒童護理(01259)：發盈警，預期截至6月底止中期業績錄得虧損，去年同期錄得溢利1308.5萬元人民幣。

中駿置業(01966)：公布預期截至6月底止中期股東應佔盈利按年將增長不少於50%。去年同期盈利為6.31億元人民幣。

天潔環境(01527)：發盈警，預期今年上半年股東應佔溢利將大幅下跌。