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2017年8月3日 即巿股評 港股直擊 國際財經

【EJFQ信析】美歐9月倘收水 股市秋季到拐點

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歐盟統計局周一(31日)公布，備受歐洲央行(ECB)關注的歐羅區核心通脹觸及4年高位，由6月的1.2%升至7月的1.3%，市場原預期跌至1.1%。另外，6月歐羅區失業率下滑至9.1%，創2009年2月以來新低。歐盟統計局隔晚發布的另一項數據顯示，歐羅區第二季國內生產總值(GDP)初值，按季增長0.6%，按年則增長2.1%，兩者均符合市場預期。以年率計，歐羅區經濟不單出現2011年首季以來的最高增速，且已連續第15個季度錄得正增長，反映歐羅區經濟正穩步復甦，歐洲央行有更大機會於秋季部署收緊貨幣政策。

歐洲央行行長德拉吉早前表示，歐羅區經濟已強勁復甦，將帶動薪金和物價上升，通脹率有望逐步達標，增長風險「大致平衡」。此外，德拉吉更事先張揚將在秋天討論縮減量寬的計劃，市場因而預期德拉吉出席8月下旬在美國Jackson Hole舉行的全球央行高峰會時會繼續放風，最快於9月7日的下一次歐洲央行政策會議上討論收水。

值得留意的是，9月也是美國聯儲局(Fed)的關鍵時刻。聯儲局上月議息會議後宣布將「很快」(relatively soon)啟動縮減資產負債表(縮表)，市場預期可能在9月動手。現在看來，如果兩大央行同步收緊貨幣政策，全球投資市場(特別是股市)或會在秋季出現新拐點。自2008年金融海嘯爆發後，多國央行一直奉行量化寬鬆(QE)政策，透過購買資產為市場提供更多流動性；G3國家(美國、歐羅區及日本)央行的資產負債表規模，由10年前的不到4萬億美元大幅膨脹至現時的逾14萬億美元【圖】，相當於上述G3國家GDP總和的一半。

受惠環球QE政策刺激，美國標準普爾500指數自2009年至今累升逾260%，股市的估值更被大幅提升；標指目前的預測市盈率為19倍，是2002年以來最高水平。QE對股市的影響並不局限於價格或估值上，也同時改變了股市的波幅水平。過去幾年，反映標普500指數期權引伸波幅的VIX指數一直徘徊於歷史較低的區間位置，目前VIX約為10，遠低於過去10年平均的19.6。

事實上，標指與G3國家央行資產負債表規模自2009年年中(即美國2009年3月18日擴大第一輪QE規模後)開始，兩者走勢亦步亦趨【圖】，由此可見，持續寬鬆的貨幣政策，肯定對股市的估值及市場流動性起着支持作用。鑑於美國與歐羅區已先後出現貨幣政策正常化的條件或意向，全球流動性今後料會趨向緊縮，推升股市(特別是美股)的動力將大打折扣。而且，美股目前估值處於歷史較高水平，一旦企業盈利增長不及預期，美股或面臨估值和盈利同時下調的不利局面，投資者宜注意風險。

港股方面，恒生指數本周連升兩天進賬560點後，周三續創近26個月新高。恒指昨收報27607點，升67點(0.2%)，大市成交額1048億元。從技術走勢來看，恒指已明顯突破年初以來的上升通道頂，現時正受制於2015年「大時代」時期的成交量密集區頂部，約27700點附近位置；加上14天相對強弱指數(RSI)已升至78.5的超買水平，料恒指短期將在高位先行整固。不過，在RSI回試70水平之前，恒指應無太大下跌風險。

信報投資研究部

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