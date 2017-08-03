即巿股評 港股直擊

昨天筆者指出美元有望在現水平喘定，果然不負所望美滙指數在93美元水平喘定。而午後港滙一度急跌至7.8173港元水平，各位讀者宜多留心一旦美元反彈，是否帶動港元逼向弱方保證，利淡大市氣氛。如今天仍續反彈，便可確認美滙指數的短期反彈浪正開始。

昨天大市雖再見新高，不過收市呈一粒十字星，即市回吐壓力漸增；另一方面，可說是隱患未除，昨天的即市高位，離200天線已達15%，跟2015年大時代，即市升幅最大的4月13日偏離200天線距離相若。不論是以下跌來消化超買或是用橫行整固，大市再升的難度都甚高，而早前強勢的領袖股，不少都出現力疲，雖有內銀內險作為生力軍接力，但始終難以長久單天保至尊。

從筆者研發的向心系統分析，昨天大市已初步發出見頂訊號，如今天大市高開低走以陰燭收市，小時圖指向首個調整目標在27300點水平。昨天筆者已買入27800點的認沽期權，如日內下跌至27300點水平，筆者會沽出27600點的認沽期權，組成熊跨組合。如一旦跌穿27300點水平，日線便會發出調整訊息，初步支持便會移至26600至26800點之間。由於筆者按波幅計算，8月的月波幅計算值在1200至1500點之間，料在26600點左右已見支持。

即使未敢建立淡倉，由於長線升浪維持候低吸更佳，讀者可在回落時才建倉，始終7月升幅已巨，由7月5日起步，個多月已升2500點，這段升浪跟2016年12月開始至2017年6月的運行模式不一樣，在上半年亦未見大市出現如此超買的程度！早前筆者叫大家勿離棄資源股，現階段只會持有，不會沽出獲利或加注了。

近日有一些觀點指出大市會於8月見頂，之後下跌至長期上升軌15000點水平，筆者重申，維持長線向好，無改今年高位會在第四季見的觀點。即使8月9月下跌，25500點水平都會成第三季的重要支持。

提防東風與融創

融創中國(01918)有雙周轉向的味道，日線亦發出整固訊號，短線難以向上，調整回測至15元水平的機率不低，大家不宜冒險買進。另外東風集團(00489)，周線發出沽訊號，初步支持在8.8元，如跌穿便要下試8元水平支持。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。