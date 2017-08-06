即巿股評 港股直擊

讀者陳女士問:「請問三位專家，我大約有一百萬現金，想買入收息股，請問銀行股適合我嗎？我對滙豐控股(00005)與中銀香港(02388)兩隻皆有興趣，請問怎樣部署？謝謝三位專家的意見。」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「我覺得如果你想部署的話，可以分兩注入市，於現水平可先買入一注。若股價能夠作出較大的回調，屆時可以買入第二注。我覺銀行股是不俗，雖然我一直不看好這些股份，但現時大家覺得銀行股復蘇周期可以至少維持兩至三年，而與以往比較，估值現時都屬於便宜。另一方面，我覺得買REIT收租已經不是太好，或者需要買入銀行股。我個人覺得滙控會較中銀香港更有投資價值。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「銀行股屬今年的強勢股，料下半年將繼續跑贏大市，閣下可視之為增長型的收息股。滙控剛公布上半年業績，期內稅前盈利按年上升5.4%至102.4億美元，收入及撥備均勝預期，是表現較市場預期佳的主因；另外，下半年進一步回購最多20億美元股份，而回購料成為常態，亦成為推升股價的另一主要因素。展望美國息口仍處於上升周期，有利滙控息差擴闊，受惠程度應較中銀香港高。以現價計，滙控市賬率及股息率分別為1.06倍及5厘，中銀香港則為1.87倍及4.7厘。單以估值去看，滙控佔有優勢，但中銀香港坐擁本港唯一人民幣清算行，加上債券通的實施，有助其人民幣結算生意增加，因此亦不容忽視。建議閣下可按七三比例，投資於滙控及中銀香港。」

伊馬仕 信報投資研究部

「中銀香港及滙控都先後急升，在現階段高追，可能要面對短線捱價的風險。事實上，兩者面對的利好因素相若，主要是受惠於加息期開始，帶動淨息差收入上升。當然，滙控一如市場預期進行股份回購，而中銀香港亦有可能派發特別股息。從估值來看，中銀香港的往績股息率約4.9厘，而滙控約5厘。從收息的角度，收租股/REIT、公用股都有相對穩定的派息；因此，最好是分散一點，不宜只持有銀行股。無論如何，股市於高位一定會相對波動，高追自然存有風險，應衡量自己的承受能力，最好是分段吸納，而且要留意市場的變化。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。