港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數向上，港股兩連升進賬560點後，今日續尋頂，再創近26個月收市新高，大市成交額亦連續兩日過千億。

恒指高開105點，甫開曾升168點，見27709點半日高後回順，升幅一度收窄至30點，見27570點全日低，之後復升過百點，中午升127點，午後曾升207點，見27747點，再創近26個月新高，惟高位見回吐壓力，一度逼近上午低位。恒指收報27607點，升67點或0.2%，創2015年6月3日以來收市新高，連升3日進賬627點或2.3%。大市今日下跌股份比例為51%，上升股份比例為49%。

全日成交額1048.34億元，較上日增加約15.47億元，再創近兩個月高。

國企指數收報11055點，升31點或0.3%。

恒指即月期貨收市升35點或0.13%，報27550點，低水57點。

A股低收，滬指3300點大關得而復失，收市跌0.23%；深成指跌0.53%。兩市成交額約5845億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升38點，報21942。

藍籌股個別發展，明天放榜的長和(00001)創逾年半高，收市升3.1%；滙控(00005)創超過兩年半新高，收市升0.6%；工行(01398)再創逾兩年高，收市升0.2%；港交所(00388)創逾25個月高，收市升1%；恒生(00011)創多年新高，收市升2.8%。另外，九倉(00004)獲大摩把目標價由65元升至73元，維持「與大市同步」評級，股價升5.7%，為表現最好藍籌；傳聯通(00762)與約20家包括國有資本和非國有資本公司磋商混改，收市升2.2%。相反，騰訊(00700)高見317.8元再創上市新高，收市倒跌0.6%；友邦(01299)亦高見62.15元，再創上市新高後，收市回吐0.6%；平保(02318)跌1.3%；國壽(02628)跌1.2%；建行(00939)升0.9%。

焦點板塊

手機零件股：蘋果公司第三季業績和集團對第四季收入的預測勝市場預期，股價昨晚創新高，本港上市的蘋果供應商全線造好，瑞聲科技(02018)曾升8.7%，收市升4.8%；舜宇(02382)升3.1%；ASM太平洋(00522)升2.3%；富智康(02038)升2.3%；高偉電子(01415)升5.7%。其他手機零件商亦受惠，通達(00698)升2.3%；丘鈦(01478)升0.9%；中興通訊(00763)升1.8%。

券商股：港股昨日升市成交過千億，本地業務為主的券商今早見追捧，耀才(01428)急升10.1%；國泰君安國際(01788)升8.2%，成交額4.26億元；申萬宏源(00218)升7.7%；第一上海(00227)升5.4%；海通國際(00665)升6.5%；時富金融服務(00510)升18%；英皇證券(00717)升2.7%。中資券商方面，中信証券(06030)升3.6%；海通(06837)升4.7%，為升幅最大國指成分股；HTSC(華泰證券)(06886)升3.9%；廣發証券(01776)升2.3%；中國銀河(06881)升2.9%。

燃氣股：另一近日落後大市板塊，個別股份獲大行唱好，今早回勇。華潤燃氣(01193)獲摩通上調評級至「增持」，目標價升至35元，股價升4.5%。新奧能源(02688)獲麥格理把評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由41元大幅上調至63.3元，股價升3.7%。另外，中國燃氣(00384)升6.3%；港華燃氣(01083)升1.1%。

資源股：個別股份今早再跑贏大市。市場預期去產能後，電解鋁供求情況改善，中國鋁業A(601600.SH)一度漲停，收市升7%，H股(02600)創超過26個月高，收市升4.9%；俄鋁(00486)升3.7%；中國忠旺(01333)升1%。另外，洛陽鉬業(03993)再創多年新高，收市升3.1%，成交額5.86億元；鞍鋼(00347)升1.6%；中信大錳(01091)升10.4%。細股方面，昨日急升22%的金川國際(02362)今日再升10.8%，成交額1.91億元，集團昨日收市後發盈喜，預期中期虧轉盈；中國大冶有色金屬(00661)飆40.9%，為升幅最大港股。

濠賭股：澳門上月賭收勝市場平均預期，瑞信認為現時是時候收集濠賭股，不過板塊連續兩日受壓。澳博(00880)集團上半年純利下跌12.9%；經調整EBITDA減少7.7%，遜市場預期，股價挫5.7%。金沙中國(01928)跌1.2%；銀娛(00027)跌1.3%；新濠國際(00200)跌2.1%；美高梅中國(02282)跌1.5%；永利澳門(01128)跌1.6%。

焦點股份

神華(01088)：午後一度抽升6.3%創逾兩年高，收市升4.3%，成交額8.25億元。內地傳媒報道，國電集團安全生產部處長關維竹在一個論壇上表示，國電集團和神華集團的合併方案已上報國務院，新集團暫定名為國家能源投資集團，合併後新公司總資產超過1.8萬億元人民幣，將成為中國最大的發電集團。

華能國際電力(00902)：昨日收市後公布中期股東應佔盈利2.44億元人民幣，按年大跌96.05%，不派中期股息。股價今日創近3個月低，收市跌3.5%，為表現最差國指成分股。

中國資源交通(00269)：今早復牌裂口高開21.1%，惟沽壓隨即湧現，收市倒插10.5%。集團公布，以結構性合約向中信資產管理及另外10間公司收購典當貸款業務，代價32.81億元，將配發新股支付，每股發行價0.23元，中信資產管理等公司將佔公司擴大後股本49.63%，變相入主。

泰錦控股(08321)：午後急瀉，曾挫74.2%創上市新低，收市跌73.5%為跌幅最大港股。

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