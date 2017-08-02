重要通告 港股直擊

渣打集團(02888)宣布，截至6月底上半年除稅前法定溢利17.54億美元，按年增82.14%；除稅前基本溢利為19.19億美元，按年增93.06%。

上半年，普通股股東應佔溢利9.71億美元，按年增1.09倍。每股基本盈利34.4美仙；每股法定盈利29.5美仙，不派中期息，但董事會將於年底檢討是否適合恢復派發股息。

渣打未有派發股息，公布業績後，倫敦股價急挫，折合最新報83.45港元，較港收市88港元，下挫半成。

期內，渣打基本經營收入72.22億美元，按年增6.05%，倘不計及去年資本融資業務的虧損，則增加4%。貸款及墊款減損及其他信貸風險撥備5.83億美元，按年減少46.81%，反映集團的風險狀況改善。

集團表示，受期內溢利所帶動，普通股權一級資本比率為13.8%，自去年底起增加20個基點。股東權益回報為5.2%，按年增3.1個百分點。

渣打表示，雖然退出部分業務及金融市場波動減少，按半年仍錄得收入增長，集團將致力今年實現額外計劃總成本效益7億美元，並於明年實現額外4億美元，將持續投資於優勢領域並強化監控措施及程序。

渣打主席莊貝思(John Peace)在業績報告中表示，今年上半年，集團於多個範疇的財務表現均有所改善，盈利能力與去年同期相比顯著加強。隨着渣打落實執行於2015年11月釐定的策略，集團現時的業務根基更為穩固，擁有穩健和具充足流動性的資產負債表，提升營運效率，投資科技設備，並且改善風險管理。

他指出，渣打的業務重心和目標在四個營運地區均取得進展；當中，大中華及北亞地區的地緣政治在期內尤其成為焦點。集團對北韓之緊張局勢會否升級保持警惕，然而，大中華及北亞地區的業務於上半年錄得強勁表現，該區對集團來說始終蘊藏巨大的發展潛力和機遇。

派息方面，莊貝思指出，儘管今年上半年的盈利能力有所提升，但注意到目前監管方面的不明朗因素，包括落實「巴塞爾協議III」及實施「國際財務報告準則第9號」對銀行資本的影響，或會於未來數月轉趨清晰明確，強調渣打將於年底考慮是否適合恢復派發股息。

他表示，上半年的外圍經營環境雖如預期呈現若干改善跡象，但其他方面的復甦步伐和程度則尚未明確。與此同時，地緣政治前景複雜，大部分市場依然競爭激烈。在此形勢下，渣打將擬訂和迅速執行有利持續改善集團表現的決策，力求為股東帶來最可觀和最具持續性的長遠利益。