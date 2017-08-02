即巿股評 港股直擊

承接本周一(7月31日)話題，今日繼續分析靖洋集團(08257)，前文表示早於7月13日開市時留意到此股發布招股結果，而文末提到配售部分，25大承配人已獲發近1.37億股，佔配售分額2.25億股逾六成。當中持份最少的17人(第9至25名承配人)，獲發股數介乎101萬至500萬股，另有39人也獲發此範圍的股數，即他們最少也持有101萬股，按上市價0.22元計算，每人涉資不少於22萬元，相信他們都是被逼「圍貨」的有心人。

街貨被圍逾八成

那64名(25 + 39)承配人獲發超過1.76億股，佔配額已逾78%，連同公開發售部分計算，合計87名有心人，相對849名認購者(包括104名承配人)，佔比為10.25%，卻合共獲發1.8877億股，佔招股規模2.5億股的75.51%。值得留意上述39名承配人假設獲發101萬股屬最保守計算，他們每人只要多承接29萬股，有心人的整體持股量變為2.0008億股，佔招股規模逾八成，產生高度貨源歸邊局面。而於第16至25大承配人的合計持股為4164萬股，即那15人平均持股量為2.776億股，較130萬股(101萬股+29萬股)高逾一倍，認為有心人持有招股規模逾八成機會大。

高度歸邊之結論

事實上，高度歸邊結論是很易歸納出來，理由是我們還未計算一手中籤者，一手中籤率為100%，有516人，按每手買賣單位為10000股計出516萬股，相信也是有心人「圍貨」手段之一，理由是一手申請是最低成本效益操作，散戶考慮採用的機會極微。若推斷正確，就是上述那39名承配人只需獲多發16萬股而非29萬股，也能形成高度貨源歸邊的局面。

最低的集資效率

另想跟大家討論此股的兩件事件，其一是集資效率，招股結果顯示集資淨額約4220萬元，而按上市價為0.22元和招股規模為2.5億股，計出集資金額5500萬元，即集資開支佔比為23.27%，因已高於15%，反映集資效率偏低。另可留意集資效率與招股價為反向關係，下限價上市即以最低集資效率上市，雖然如此，但較上述標準未有高出一倍來看，便知實際集資效率不算太差。其實於招股書隱若看到此股有集資壓力，其中集資淨額近45%用於償還銀行貸款。此外，截至2016年12月31日集團流動資產的「現金及現金等價物」約7900萬元新台幣，相對流動負債的「銀行借款」約3.02億元新台幣，尚欠約2.23億元新台幣才足以還債，按招股書列出每4元新台幣兌換1港元計算，折合約5567萬港元，扣除集資淨額約1893萬港元用來還債，尚欠超過3674萬港元現金，才足以應付今年內到期的銀行借款，認為於上市後半年發新股的限制解除後，預期宣布配股集資機會大。

至於第二項想討論的，就是股權架構，但考慮到不是三言兩語能交待得清楚，所以此股的後續分析，以及上市後的股價表現，將於本周五再談。

聶Sir

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