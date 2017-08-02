即巿股評 港股直擊

隔晚美股繼續造好，歐洲股市都精神番啲，港股喺夜期早已喺27600到此一遊，今朝恒指順勢高開105點，最高見過27709點，升168點創26個月新高。其後升勢回順，升幅收窄至30點，見過半場低位27570點。不過大市個勢仍然掌握喺好友手中，無幾耐升幅再次擴大升過百點，半日恒指升127點，報收27667點；國指則升61點，報收11085點。

重磅股繼續尋頂之旅，騰訊(00700)第N次創新高，今日破頂見317.8元，半日升勢回順升1.4元，半日報收315.8元。話咗友邦(01299)公布業績見光死要60元邊撈貨，結果又創62.15元上市新高，半場有啲回吐倒跌0.35元，報61.6元。資金都係輪流轉，今日渣打(02888)派成績表，半日升0.45元，報收88.7元，預咗業績好轉，重點係恢唔恢復派息，一旦恢復派息，股價可上破90元，重返紅底股不是夢。至於大笨象(00005)放榜後節節上升，係就係行得慢啲，但有20億美元回購跟尾，每日買兩三億港紙，至少要買兩個月。即係呢段時間易升難跌，坐住大笨象可以大覺瞓。

話咗資金係輪流炒，內險股勁爆兩日，今日要抖抖，資金又流番去手機設備股。蘋果隔晚業績公布理想，帶動手機設備股回升，當然係一樣龍頭孖寶瑞聲(02018)同舜宇(02382)最有睇頭，走勢上瑞聲今日高開高走，急升7%係表現最好藍籌。而舜宇則高開低走，下半場唔上番開市價就有啲難睇，不過阿Man博佢有機會染藍，話唔定後發先至。

噚日成交終於破千億，券商股卒之有得行，耀才證券金融(01428)升11.4%；申萬宏源(00218)升7.4%; 第一上海(00227)升7.2%; 時富金融服務(00510)升12%。不過阿Man提醒大家，券商股上面啲蟹貨，多過陽澄湖啲大閘蟹，仲追唔追貨真係兩睇，除非千億成交變為新常態，否則券商股升勢好難持續。若然要比較，寧願揀內地券商股，今日內地券商股都有唔錯表現，中信証券(06030)升3%；海通(06837)升3.2%；HTSC(華泰證券)(06886)升3.7%；廣發証券(01776)升2.9%；中國銀河(06881)升3.6%。

阿Man不得不承認一向對資源股有偏見，以致今轉完全錯過資源股升浪，尤其之前幾次高追馬鋼(00323)都中伏。不過今次資源股確係威猛，可能係重組憧憬令呢個板塊脫胎換骨，家陣資源股破晒位，先恭喜有貨嘅缸邊友可以坐定定，放風箏，但無貨嘅追唔追就自己衡量風險。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)