港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數向上，港股本周連升兩日，進帳560點後，今早續創近26個月新高。早前回氣的手機股和燃氣股復勇，券商股亦追落後。

恒指高開105點，甫開曾升168點，見27709點，再創近26個月新高，其後升勢回順，升幅一度收窄至30點，見27570點半日低，之後復升過百點。恒指中午收報27667點，升127點或0.5%，大市成交額518.46億元。

國企指數報11085點，升61點或0.6%。

A股窄幅上落，滬指升0.05%；深成指跌0.02%。

強勢藍籌股個別發展，騰訊(00700)高見317.8元再創上市新高，半日升0.5%；滙控(00005)創超過兩年半新高，半日升0.6%；工行(01398)再創逾兩年高，半日升0.5%。另外，建行(00939)升0.9%；港交所(00388)升1.8%；恒生(00011)升1.9%。相反，友邦(01299)高見62.15再創上市新高後，半日回吐0.6%；內險亦回吐，平保(02318)和國壽(02628)跌約0.8%。

焦點板塊

手機零件股：蘋果公司第三季業績和集團對第四季收入的預測勝市場預期，股價昨晚創新高，本港上市的蘋果供應商全線炒高，瑞聲科技(02018)曾升8.7%，半日升6.7%，為表現最好藍籌；舜宇(02382)升3%；ASM太平洋(00522)升1.7%；富智康(02038)升3%；高偉電子(01415)升6%。其他手機零件商亦受惠，比亞迪電子(00285)升2%；通達(00698)升1.8%；丘鈦(01478)升4.1%；中興通訊(00763)升1.7%。

券商股：港股昨日升市成交過千億，本地業務為主的券商今早見追捧，耀才 (01428)急升11.4%；國泰君安國際(01788)升8.6%；申萬宏源(00218)升7.4%；第一上海(00227)升7.2%；海通國際(00665)升6.9%；時富金融服務(00510)升12%；英皇證券(00717)升5.5%。中資券商方面，中信証券(06030)升3%；海通(06837)升3.2%；HTSC(華泰證券)(06886)升3.7%；廣發証券(01776)升2.9%；中國銀河(06881)升3.6%。

燃氣股：另一近日落後大市板塊，個別股份獲大行唱好，今早回勇。華潤燃氣(01193)獲摩通上調評級至「增持」，目標價升至35元，股價半日升7.3%。新奧能源(02688)獲麥格理把評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由41元大幅上調至63.3元，股價升3.9%。另外，中國燃氣(00384)升5.1%；港華燃氣(01083)升1.1%。

資源股：個別股份今早再跑贏大市。市場預期去產能後，電解鋁供求情況改善，中國鋁業A(601600.SH)今早漲停，H股(02600)創超過26個月高，半日升6.9%；俄鋁(00486)升4.4%；中國忠旺(01333)升1%。另外，洛陽鉬業(03993)再創多年新高，半日升4.1%，成交額2.94億元；五礦資源(01208)升1.9%；鞍鋼(00347)升2.1%；馬鋼(00323)升2.9%；中信大錳(01091)升6.3%。

焦點股份

九龍倉(00004)：獲摩根士丹利最新把目標價由65元升至73元，維持「與大市同步」評級。股價今早創近兩個月高，半日升5.5%，成交額3.78億元屬近兩個月最活躍。另外，會德豐(00020)升2.5%。

華能國際電力(00902)：昨日收市後公布中期股東應佔盈利2.44億元人民幣，按年大跌96.05%，不派中期股息。股價顯著受壓，創近3個月低，半日跌4.9%，報5.23元，為表現最差國指成分股。

澳博(00880)：半日逆市挫7%，報7.23元，成交額2.7億元。集團上半年純利下跌12.9%至9.55億元；經調整EBITDA為15.08億元，減少7.7%，表現遜市場預期。

中國資源交通(00269)：今早復牌裂口高開21.1%，惟沽壓隨即湧現，半日倒跌3.5%。集團公布，以結構性合約向中信資產管理及另外10間公司收購典當貸款業務，代價32.81億元，將配發新股支付，每股發行價0.23元，中信資產管理等公司將佔公司擴大後股本49.63%，變相入主。

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