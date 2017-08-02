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今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日升127點 瑞聲急升近7%

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隔晚美股三大指數全線向上，道指連升五日再創新高。港股今早升逾百點，續創逾兩年高位。

恒指高開105點，報27645點，甫開曾升168點，見27709點，再創近26個月新高，其後升勢回順，升幅一度收窄至30點，見27570點半日低。恒指中午收報27667點，升127點或0.46%，大市成交額518.46億元。

國企指數報11085點，升61點或0.56%。

藍籌股方面，九倉(00004) 獲大摩唱好，上調目標價至73.0元，股份今早升5.5%，報70.5元。吉利(00175)反彈，半日升3%; 滙控(00005)明日除息，升0.63%，報79.35元。

港股昨日成交破千億，本地券商股炒上。耀才證券金融(01428)升11.4%；申萬宏源(00218)升7.4%; 第一上海(00227)升7.2%; 時富金融服務(00510)升12%。

資源股造好，中國鋁業(02600)升6.9%，其A股漲停; 重慶鋼鐵(01053)升10.94%; 金川國際(02362)升10.8%; 洛陽鉬業(03993)升4.1%。

蘋果公司季度業績勝預期，蘋果概念股全線炒上。瑞聲科技(02018)升6.65%，為表現最好藍籌；舜宇光學(02382)升2.3%；高偉電子(01415)升6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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