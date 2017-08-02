即巿股評 港股直擊

噚日無論你有無入市都好，下半場個市都應該悶到你想熄機；不過今朝彈起身睇到外圍繼續造好，日經又爬返上20000點樓上，都心知隻恒指牛(69512)唔會衰得去邊。

噚日喺篇文度請教大家一個問題：點睇個市。截至今日小妹返到公司開機開gmail嗰刻(接近10點啦)，小妹一共收到七個email(其中一封唔關事嘅，嗰封係同一位馬來西亞老讀者傾閒偈啫)，其餘6封就分享咗對8月個市嘅睇法。綜合各人想法同原因之後，小妹得出以下小小結論：

8月恒指仍會上升，只係上升幅度同空間未必如此前兩個幾月咁大，同時由於恒指今年內已經升超過5800點，所以技術上已經出現超買，限制咗上升嘅力度。至於仍然投票比「繼續升」嘅原因有好多，有人認為打後業績期推高個股再推高大市，亦有人認為連升咁多個月都唔爭在今個月，更有人話上到兩年前「大時代」高位28588點先會停。正體嚟講，大家都認為恒指「明天會更好」。

策略上反而各人有唔同嘅睇法，有人認為要且戰且走，小注穩陣方式；有人就持「機會嚟啦，飛雲」，採大注高槓桿「槓上槓」嘅進取mode，亦有人唔止輪證，期指/期權幾乎瞓身咁滯。姑勿論用邊款策略，都係嗰句：你頂得順咪得囉，又無人攞支槍指住你個頭逼你做trade嘅，係咪先。

大家都覺得升嘅原因可能除咗因為「大部份人對升市係會容易接受過跌市」之外，更可能嘅係睇完恒指牛熊證街貨圖。依家10點24分，恒指升幅有啲收窄，依家只係升35點，報27575點，但今朝做過高位27709點，即係話最重區27600至27699點嗰999張期指其實今朝早已經死晒，依家最重貨嘅就變成27700至27799點，有相當於755張期指。再上向數嘅話，其實都有400至500張期指喺每個100點嘅範圍內，又近又肥美，有乜可能唔食？下方牛仔最近嘅講緊喺26800至26899點，有相當於550張期指，都唔係話好瘦，見得吓人嘅，但遠呀嘛！唔係吓吓都「下晝飛轉日本去食飛驒牛午餐定食囉」嗰啲架嘛。

呢六位願意分享嘅讀者當然最後都會問返小妹一句：「你又點睇呀？」睇得出大家都認為恒指會繼續上，問題係在於：仲買唔買、追唔追啫；如果唔係都唔會出現揸車mode(向前駛但望後鏡)。換言之個問題會變成：「恒指仲值唔值得買？」，如果呢個問題係問緊個股嘅話，你可能秒殺我：睇PE(市盈率)咪得囉。咁…點解恒指你就唔睇PE？邊個話恒指無PE？

以月度計算，今年7月份恒指PE係15.01倍，而由1973年5月有數字記錄至今，恒指平均PE係14.33倍，你可以話依家偏貴；兩年前「大時代」喺4月發生，嗰個月恒指PE係11.99倍，你可以話對比起「大時代」時，依家係唔抵。(恒指PE邊度搵？上網search恒指服務公司咪有囉，免費架！上個網都懶~)

換個場景，喺零食店時當你聽到「憑會員卡可享正價貨品有九折、公價貨品有七五折……」相信你打爆你架手推車嘅速度會比無discount個日快、勁、狠；係無減價或唔平嘅時候，你會唔會大手入貨？還是會話「等減價先啦！」

綜合恒指牛熊證街貨圖同恒指PE，得出嘅結論係：恒指偏貴但仍會有上升嘅原因/理由/藉口/空間。恒指牛(69426)，收回價26800點，成交活躍兼低街貨，槓桿約33倍亦不錯。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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