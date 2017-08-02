港股直擊 即巿股評

全球股市八月開局報捷，港股預託證券(ADR)預示今日仍有望反覆尋頂，繼續創逾兩年高位。

隔晚美股全線上漲，道指連續第五天創收市新高，逼近22000點，收市升72點或0.3%，報21963；納指升0.2%，報6362點；標普500指數升0.2%，報2476點，高盛、摩根大通和花旗等銀行股帶動。

另外，蘋果公司收市後公布截至6月底的止第三季度每股盈利為1.67美元，好過分析員預期的1.57美元。集團預期，截至9月底止第四季的收入介乎490至520億美元，高於分析員預期的491億美元。蘋果股價盤後一度漲近6%，刷新高位至158美元。

油價終止六連升走勢，石油出口國組織(OPEC)產量上升的消息，拖累紐約油價跌穿50美元水平，收市報每桶49.16美元，跌幅有2%。此外，API報告顯示，美國上周原油庫存意外增加178萬桶至4.888億桶，今早紐約期油進一步下跌，最新跌0.77%報48.78美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報79.38元，較本港上日收市升0.53元。中移動(00941)ADR收報83.43元，跌2仙。騰訊(00700)ADR收報315.74元，升1.34元。國壽(02628)ADR收報25.83元，升0.18元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.76元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.07元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報5.99元，無升跌。

ADR港股比例指數報27636，較周二恒指收市升95點或0.35%。恒指昨日午後曾升234點，高見27558點，創近26個月新高，收報27540點，升216點或0.8%，兩日累升560點或2.1%，不過全日下跌股份比例達56%，上升股比例為44%，反映升市質素一般。中資金融股昨日發力，內險股升勢最勁，平保(02318)急升4.1%為表現最好藍籌。恒指目前14天相對強弱指數(RSI)為77.78，為今年以來最高水平，技術上進一步超買。

焦點板塊

蘋果概念股：蘋果公司上季盈利較預期佳，對本季收入預測亦較市場估計為佳，近日跑輸大市的蘋概股有望追落後。舜宇光學(02382)昨日跌近2%，跌穿10天線；瑞聲科技(02018)及丘鈦科技(01478)則靠穩。

焦點股份

渣打集團(02888)：今日公布中期業績，放榜前股價向上，創52周新高，收市升2.6%報88.25元。市場預計由於貸款減值撥備較低，上半年度稅前基本盈利料介乎17.5億至20.15億美元，按年增加76.1%至102.7%，中位數17.84億美元，按年增加約八成。

石四藥集團(02005)：發盈喜，預期截至6月底止中期盈利按年增長不少於30%，去年同期盈利2.1億元。

華能國際(00902)：公布截至6月底止中期股東應佔盈利2.44億元人民幣，按年下跌96%，不派中期股息。

中國奧園(03883)：發盈喜，預期截至6月底止中期純利按年增長不低於40%。去年同期股東應佔溢利5.67億元人民幣。

珩灣科技(01523)：公布截至6月底止中期應佔利潤413.5萬美元，按年增加47.6%。每股基本盈利0.41美仙，派中期息每股2.58港仙，按年增四成九。

有線寬頻(01097)今日公布中期業績。