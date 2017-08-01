重要通告 港股直擊

澳優乳業(01717)發出正面盈利預告，預計集團截至6月底止中期，將錄得純利介乎1.52億元(人民幣．下同)至1.58億元，按年增長50%至56%。去年同期錄得純利為1.02億元。

集團預計期內之銷售額將按年增加約36%至約17億元，其中，自家品牌嬰幼兒配方羊奶粉及牛奶粉之銷售額預期將增加約50%至約12億元。

集團相信，其財務表現提升主要源於核心業務自家品牌嬰幼兒配方奶粉之戰略調整與布局初見成效；銷售網絡持續改進；及品牌定位清晰，有利滲透各個細分領域，因而能夠有效適應市場不同需求。