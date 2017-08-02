訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 07:13 即巿股評 港股直擊

【周期論勢】黃金醞釀主升浪

放大圖片

筆者前幾期明言看好商品走勢，本月在call buy list裏面當然不少得黃金石油，前面特別點評過江西銅業(00358)亦在銅價強勢突破破新高下出現急升。

7月12日我特別指出黃金處於周期低點時間區域，而周線圖亦回抽支持線。而上輪調整的低點就出現在7月10日，其後由1210美元一路上漲，高歌猛進。

從周期分析上看，15年11月的低點1046爲54個月級別的周期低點，而16年底爲40周級別低點，上月10日則爲20周級別低點。

周期低點的位置自15年低點以來上移，下一個重要54個月級別周期低點將在明年的2月出現。目前我關注的是8月底80日級別的周期低點。屆時如果見支持位，位置又高於7月10日最低1204的話，不失爲又一個買點。

如果黃金在此期間能夠突破得了1300的話，向好走勢就更加明朗。

整體而言，黃金目前尚處於低位區間震盪，新的54月級別周期預示我們可能處於新的牛市的開端。目前潛龍勿用，是黃金的，始終會發光！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。

放大圖片

放大圖片

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。