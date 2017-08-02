即巿股評 港股直擊

筆者前幾期明言看好商品走勢，本月在call buy list裏面當然不少得黃金石油，前面特別點評過江西銅業(00358)亦在銅價強勢突破破新高下出現急升。

7月12日我特別指出黃金處於周期低點時間區域，而周線圖亦回抽支持線。而上輪調整的低點就出現在7月10日，其後由1210美元一路上漲，高歌猛進。

從周期分析上看，15年11月的低點1046爲54個月級別的周期低點，而16年底爲40周級別低點，上月10日則爲20周級別低點。

周期低點的位置自15年低點以來上移，下一個重要54個月級別周期低點將在明年的2月出現。目前我關注的是8月底80日級別的周期低點。屆時如果見支持位，位置又高於7月10日最低1204的話，不失爲又一個買點。

如果黃金在此期間能夠突破得了1300的話，向好走勢就更加明朗。

整體而言，黃金目前尚處於低位區間震盪，新的54月級別周期預示我們可能處於新的牛市的開端。目前潛龍勿用，是黃金的，始終會發光！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。