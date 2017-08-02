即巿股評 港股直擊

8月首個交易日大市又創2年來新高，筆者對大市超買的觀點無改， 現時筆者持有LC26600 SC26800及LC27000 SC27200的負值牛跨，已立於不敗之地。但對於暫時已賺少了300點，甚至短期內大市再升，仍滿不是味兒。計量分析是以機率思考操作， 現時恒指周線已呈超買，同時偏離200天移動平均線達14.5%，已接近2015年大時代偏離200天移動平均線16%的水平。筆者不會現階段進行好倉操作，機會常存不宜用賭博的心態在市場謀生。

下周，周線的支持位上移至26400點水平，而再下周將上移至26600點左右水平。如大市用時間來代替跌幅，如前文分析觀點，便會整固至8月中旬，26600點完成整固。反之如日內出現較大波動，便有機會於下周回測26400點支持。資源股及科技股乃是次升浪的主要推動板塊 ，昨天不少見新高後倒跌，高位吐利壓力不輕。當然美元下跌，亦有利資源價格上升，如日內美元反彈，將會對資源板塊構成壓力，高追並不明智。筆者於今天的信報文章分析美元走勢，供各位讀者參考。

行文時夜期大升90點，升穿27600點水平，由於除淨因素，料恒指可見27700水平，與周線阻力27200點水平相距已遠， 如大市按上文的運行模式，筆者會待回調再建立9月的好倉。現時筆者持有LC26600 SC26800及LC27000 SC27200的負值牛跨，已立於不敗之地。但如大市再升，甚至高見27800或更高水平，筆者會採用小時圖來追蹤大市，一旦跌穿小時圖的支持位，便會建立用ATM為基礎的8月熊跨組合，如大市最終收在牛跨與熊跨之間便可以一注本金賺兩次。今天小時圖的支持位在27100點水平，料會持續上升。而一個短線超買見頂訊號，日線會出現鑷形，即兩個或以上的交易日波幅區間重疊，小時圖來看這組交易日便會呈一個相對收窄的波幅區間，跌穿這個區間底部，便可小注短線做淡了。由於中長線仍是偏好，現時的淡倉操作只是單純的針對超買調整浪而來，所以千萬不要重注。重要的投入，仍是以候低建倉為主。現時短線急升，反而為8月的淡倉操作帶來機會。

7字年尾見狂牛？

現時大市升勢強勁，成交更達千億， 與早前的升浪不同，是次國指配合更升穿11000點長線阻力水平。現時有觀點認為7字尾年份大市會狂牛上升，如一旦見頂將出現大調整，所以筆者的候低建倉會大錯特錯。筆者於2016年尾舉辦的講座中指出，整個升浪會在2018年下旬才完成，將於9月2日為訂閱信報讀者舉辦的一場講座中，會跟大家再次分享當中觀點。對於大市是否見頂，坊間有種說法，今年的升浪大部份散戶均沒有參與，大市尚未派貨，派對未完。這種說法難以量化，便難以量化分析了。不過也可以參考傳統公用股，當中以中電(00002)，煤氣(00003)注重香港業務較重，不受外圍影響的，故較易比較。以2006年為例，恒指開始反覆上升，資金流入其他權重股，而當時中電及煤氣均呈橫行，大大跑輸大市。及至2007年泡沫近尾聲，恒指升勢最急的3個月，其他個股股值已貴，中電及煤氣才開始追落後，之後大市才見頂回落，泡沫爆破。在2016年12月大市開展升浪至今，煤氣基本同步上升，而中電尚未追落後，如果大家擅長數據處理，把上述個股跟大市作同步比較便會很清楚。這個現象不單是2006年出現，1996年至1997年時也同樣出現。筆者研究日本，台灣，英國富時指數的公用股跟指數比較，也發現相同的情況！其實整個大市的生命周期，都可以運用不同板塊間的流轉，得悉大市的生命周期。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。