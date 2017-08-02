即巿股評 港股直擊 國際財經

年初以來，美股三大指數屢創高峰。標普500指數及道指創收市新高次數分別達29次及30次，納指破頂次數更高達44次。有分析預期，若今年餘下5個月納指能夠保持強勁勢頭，有望改寫1999年61次刷新紀錄的歷史。

另一方面，有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波幅指數(VIX)在7月13日至26日期間，連續10個交易日收低於10以下。由1990年起計，VIX指數只曾26次收低於10，其中17次更是在今年首7個月發生，佔總數達三分之二。

自2009年9月至今近3000天，標指累升約2.7倍，屬歷來第二長牛市，僅次於1987年4月至2000年3月歷時4494天的升浪，當時標指累漲逾5.8倍。美股近期不斷破頂，加上VIX指數異常低企，股民入市惟有抱持「不要怕，只要信」的決心。那麼往績可否為投資者帶來些許啟示？

過去34年間，標指8月份平均錄得約0.27%跌幅。若單計美國聯儲局2009年起大印銀紙開展的量寬時代，標指8月份平均下挫1.69%，下跌比例約62.5%；這8年間，標指有5年在8月份錄得跌幅。

今年首7個月，標指錄得10.34%升幅；由1928年至今近90年，標指首7個月升幅達一成以上曾出現28次，隨後於8月份變幅中位數為升0.28%，升跌比例各佔一半；餘下8月至12月期間的變幅中位數則有高達5.54%的升幅，上升比例達89%。根據歷史軌跡，今年押注美股年底抽升的勝算頗高【圖】。

再看標指於5月至7月錄得3連升，過去89年只曾發生16次(計及今年)。每逢出現此情況，隨後的8月份多無太大變化，中位數為升0.58%，上升比例僅53%；餘下8月至12月則錄得平均升幅約6.4%，中位數為上漲9.58%，上升比例高達87%，當中僅1941年及1987年錄得跌幅。如此看來，若美股8月和9月反覆偏軟，出現短線調整，實屬趁低吸納的好時機。

港股方面，8月首個交易日升勢強勁，恒指以接近全日最高位收市，收報27540點，再漲216點(0.79%)。國企指數表現更佳，衝破11000點關口，收報11024點，彈196點(1.81%)，升幅遠遠跑贏恒指。自6月9日以來成交首次突破千億元。大成交兼破位，反映有股民飛撲入市追貨。

不過，以下3點絕對值得此刻心思思入市的股民留意。首先，部分早前領漲的強勢股有轉弱或升勢放緩跡象，包括汽車、電子和物流運輸等板塊。

此外，恒指昨天創出2015年6月4日以來收市新高的同時，大市上升股份比例僅44%，屬不協調現象。而且，過去50個交易日每當恒指升幅超過0.3%或以上，當中有7個交易日大市上升股份比例低於48%，假如短期內再出現此情況，便達到「密集不協調現象」門檻。參考歷史數據，恒指首次出現「密集不協調現象」後不久，往往錄得巨大跌幅(詳見5月18日「沿圖論勢」)。

最後，恒指14天RSI已升至77.8超買水平，過去兩年多以來，每當RSI逼近80超買水平，後市多數見頂回落，只有2015年「大時代」時期屬例外，故股民現階段才出手買貨，宜注意高追風險。

信報投資研究部

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