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拖鞋股寶峰時尚(01121)今年3月31日起因延遲公布2016年度業績停牌，至昨日復牌大插32.2%，今日無起跌，收報0.59元。

集團復牌前公布，去年虧損擴大逾11倍至蝕3.18億元人民幣，業績中包括一筆1.05億元人民幣的「無形資產攤銷」和一筆約3.26億元人民幣的「無形資產減值虧損」，這兩筆超過4億元人民幣的賬款是拖累業績的主因。

集團核數師天健對於業績「不發表意見」，原因是「無法就綜合財務報表是否按照國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，真實公平地反映2016年12月31日的財務狀況、財務表現及現金流量達致意見。」

核數師特別提到幾條帳目，天健指集團研發產生的9238萬元人民幣「遞延開發成本」並未獲提供充分適當的文件證據，證明真實性質和項目詳情。

另外，上述3.26億元人民幣的減值虧損來自技術知識及O2O分銷售貨系統無形資產，而相關資產估值由管理層決定。核數師表現「無法相信」減值金額的適當性及充分性，亦指集團未充分考慮將面臨的經營環境挑戰。

上述賬目涉及的石墨烯技術於2015年收購，而O2O分銷售貨系統則於2016年收購，以幫助集團轉型至較高科技領域，當中包括線上DIY石墨烯拖鞋(據說可防菌)，及研發石墨烯應用產品。

不過集團收購後隨即進行減值，即使石墨烯技術有使用年期限制，要以直線法分10年攤銷，但3.26億元人民幣的減值虧損連核數師也無法相信，果真神奇。

在監管層面愈收愈緊的情況下，投資者要食這頓拖鞋飯也不易，忌亂入撈貨。

陳鎮強

信報投資研究部

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