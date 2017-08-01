港股直擊 即巿股評

港股連升第7個月、創下十年最長升浪後，於八月首個交易日進一步造好，突破27500點水平。內險股今日接力領漲大市，多隻藍籌股亦尋頂。

恒指今早高開2點，報27326點已屬全日低，甫開升幅拉闊，上午10時後突破27500點水平，中午收市前曾升232點見半日高，中午升200點。恒指午後曾升234點，高見27558點，創近26個月新高，之後於27500點水平爭持。恒指收報27540點，升216點或0.8%，創2015年6月4日以來收市新高，本周兩日累升560點或2.1%。大市今日下跌股份比例達56%，上升股比例為44%，反映升市質素一般。

全日成交額1032.87億元，較上日大增約163.76億元或18.8%，為6月9日以來最高。

國企指數明顯跑贏，收報11024點，升196點或1.8%。

恒指即月期貨收市升287點或1.05%，報27515點，低水25點。

A股高收，滬指以全日最高位收市，升0.6%，迫近3300點關；深成指升0.19%。兩市成交額約5420億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升112點，報21954。

強勢藍籌股尋頂，騰訊(00700)高見317.4元創上市新高，收市升0.3%；友邦(01299)高見61.95元創上市新高，收市升0.7%；中銀香港(02388)高見39.95元創上市新高，收市升3.5%；滙控(00005)再創逾兩年高，收市升0.5%。另外，港交所(00388)升2.2%。長和系造好，長和(00001)創逾年半高，收市升0.8%；長實地產(01113)創逾22個月高，收市升2.2%；電能(00006)創52周高，收市升0.7%。相反，聯通(00762)跌1.8%；蒙牛(02319)跌0.8%，連跌第8日。

焦點板塊

中資金融股：今早全線向上。保監會計劃在年底正式發布資產負債管理監管制度，實施差異化監管，內險AH股發力，平保(02318)創逾26個月高，收市升4.1%為升幅最大藍籌，其A股升5.44%；新華保險(01336)亦創逾26個月高，收市升6.9%為升幅最大國指成分股，其A股漲停；太保(02601)創逾兩年高，收市升5.1%，其A股升4.74%；國壽(02628)升3.6%，其A股升4.13%；財險(02328)升2.1%；人保(01339)升2.2%；太平(00966)升4.9%。內銀方面，建行(00939)升1.1%；工行(01398)創逾兩年高，收市升1.3%；中行(03988)升1.8%。另外，中國信達(01359)創近兩年高，收市升4%。

資源股：個別股份見炒作，五礦資源(01208)創逾5年高，收市升6.6%，成交額3.4億元。集團昨日收市後公布，提前償還5億美元融資貸款，預期可節省約2500萬美元利息。另外，水泥股金隅(02009)升3%，成交額增至6.32億元，其A股升7.87%；俄鋁(00486)升1.9%；中信資源(01205)升3.4%；中信大錳(01091)升4.3%。細股金川國際(02362)曾炒高29.7%，收市升22%，成交額1.66億元。

內房股：今日普遍受壓，華潤置地(01109)跌1.2%；萬科(02202)跌1.3%；中國恒大(03333)跌3.4%；龍湖(00960)跌1.1%；碧桂園(02007)跌3.8%；融創(01918)跌3.4%；世房(00813)跌4.4%；世茂(00817)跌1.7%。雅居樂(03383)跌2.9%。

汽車股：另一跑輸板塊，吉利(00175)跌1.8%；長汽(02333)跌1.5%，為表現最差國指成分股；廣汽(02238)急挫5.7%；華晨(01114)跌2.4%；北汽(01958)跌0.9%；比亞迪(01211)跌0.8%。

濠賭股：澳門7月份博彩收入229.64億澳門元，按年升29.2%，勝市場預期，連升12個月。不過濠賭股午後個別發展，多股逆市走軟，銀娛(00027)跌1.3%；金沙中國(01928)跌0.6%；新濠國際(00200)和澳博(00880)跌約0.6%。相反，美高梅中國(02282)升1.3%；永利澳門(01128)升0.2%

焦點股份

信義系：績後個別走，信義玻璃(00868)中期多賺19.49%，今早甫開曾挫11.5%，收市跌4%，成交額3.19億元，富瑞最新維持「買入」評級和目標價9.3元不變。信義光能(00968)中期多賺12.47%，今日低開高收，收市升0.8%。

華人置業(00127)：午後曾升11.9%，見14.7元近8個月高，收市升11.1%，成交額1.75億元，為超過一個半月以來最活躍成交。

冠捷科技(00903)：逆市挫18.6%，報1.49元，為表現最差港股。集團預期截至6月底止3個月盈轉虧，並預期截至6月底止中期業績與去年同期利潤269.2萬美元相若。

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