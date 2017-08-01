訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:01 港股直擊 即巿股評

【異動股】五礦資源創5年高 金川落鑊飆27%

放大圖片

個別資源股見炒作，五礦資源(01208)曾升9.8%，見3.82元創逾5年高，現升6.3%，成交額2.17億元。

集團昨日收市後公布，提前償還5億美元融資貸款，預期可節省約2500萬美元利息。

另外，金川國際(02362)曾炒高27.5%，見1.16元創逾4個月高，現升22%，成交額1.14億元，為超過5個月以來最活躍。

俄鋁(00486)升2.1%；中信資源(01205)升4.5%；中信大錳(01091)升3.3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。