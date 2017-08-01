個別資源股見炒作，五礦資源(01208)曾升9.8%，見3.82元創逾5年高，現升6.3%，成交額2.17億元。
集團昨日收市後公布，提前償還5億美元融資貸款，預期可節省約2500萬美元利息。
另外，金川國際(02362)曾炒高27.5%，見1.16元創逾4個月高，現升22%，成交額1.14億元，為超過5個月以來最活躍。
俄鋁(00486)升2.1%；中信資源(01205)升4.5%；中信大錳(01091)升3.3%。
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