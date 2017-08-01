港股午後初段大致維持中午時之升幅，惟最新升幅略收窄，恒指升169點，報27493。
國企指數今日升上11000點關，為近兩年以來首次，高見11042，最新升172點，報11000點。
內地股市午後略回軟，上證指數報3280點，升7點；深成指輕微倒跌。
美股指數期貨向上，納指期貨最新升21點，報5904點；道指期貨升68點，報21910。
港股半日沽空金額為44.41億元，沽空比率8.08%。中國平安(02318)半日沽空有3.98億元，沽空比率17.3%，最新報60.05元，升3.6%。
滙豐控股(00005)半日沽空有2.75億元，沽空比率15.1%，最新報78.85元，升0.5%。
騰訊控股(00700)半日沽空有2.61億元，沽空比率8.0%，最新報315.6元，升0.7%。
工商銀行(01398)半日沽空有2.33億元，沽空比率18.4%，最新報5.55元，升1.5%。
今日暫時有11隻藍籌股創過至少52周新高，包括：騰訊、滙控、友邦(01299)、工行、平保、中銀香港(02388)、恒生(00011)、港交所(00388)、長實地產(01113)、電能實業(00006)及中國神華(01088)。