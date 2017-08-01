訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:45 港股直擊 即巿股評

午後升幅略收窄 11藍籌創52周高

放大圖片

港股午後初段大致維持中午時之升幅，惟最新升幅略收窄，恒指升169點，報27493。

國企指數今日升上11000點關，為近兩年以來首次，高見11042，最新升172點，報11000點。

內地股市午後略回軟，上證指數報3280點，升7點；深成指輕微倒跌。

美股指數期貨向上，納指期貨最新升21點，報5904點；道指期貨升68點，報21910。

港股半日沽空金額為44.41億元，沽空比率8.08%。中國平安(02318)半日沽空有3.98億元，沽空比率17.3%，最新報60.05元，升3.6%。

滙豐控股(00005)半日沽空有2.75億元，沽空比率15.1%，最新報78.85元，升0.5%。

騰訊控股(00700)半日沽空有2.61億元，沽空比率8.0%，最新報315.6元，升0.7%。

工商銀行(01398)半日沽空有2.33億元，沽空比率18.4%，最新報5.55元，升1.5%。

今日暫時有11隻藍籌股創過至少52周新高，包括：騰訊、滙控、友邦(01299)、工行、平保、中銀香港(02388)、恒生(00011)、港交所(00388)、長實地產(01113)、電能實業(00006)及中國神華(01088)。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。