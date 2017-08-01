港股直擊 即巿股評

港股連升7個月、創十年最長升浪後，八月首個交易日進一步造好，攻破27500點水平。中資金融股領漲大市，強勢藍籌騰訊(00700)、滙控(00005)和友邦(01299)尋頂。

恒指今早高開2點，報27326點半日低，甫開升幅拉闊，上午10時後突破27500點水平，半日收市前最多升232點，見27556點，創2015年6月5日以來、近26個月新高。恒指中午收報27524點，升200點或0.7%，大市成交額549.74億元。

國企指數跑贏，半日收報11021點，升193點或1.8%。

A股半日高收，滬指升0.41%；深成指升0.07%。

藍籌股三頭馬車尋頂，騰訊(00700)高見317.4元創上市新高，半日升1%；滙控(00005)再創逾兩年高，半日升0.4%；友邦(01299)高見61.95元創上市新高，半日無起跌。另外，港交所(00388)升1.4%；中銀香港(02388)升3.5%；隔晚外圍油價升返50美元水平，創逾兩個月高，「三桶油」半日升0.8%至1.6%。相反，聯通(00762)跌1.6%；瑞聲(02018)跌0.2%；吉利(00175)跌1.2%。

焦點板塊

中資金融股：今早全線向上。保監會計劃在年底正式發布資產負債管理監管制度，實施差異化監管，內險AH股發力，平保(02318)創逾26個月高，半日升3.6%，其A股(601318.SH)升4.08%；新華保險(01336)亦創逾26個月高，半日升4.3%，其A股升6.3%；太保(02601)創逾兩年高，半日升3.8%，其A股升4.27%；國壽(02628)升3.4%，其A股升2.72%；財險(02328)升2.7%；人保(01339)升2.5%；太平(00966)升5.7%。內銀方面，建行(00939)升1.2%；工行(01398)創逾兩年高，半日升1.3%；中行(03988)升1.8%。另外，中國信達(01359)創近兩年高，半日升4%。

內房股：今早逆市受壓，中海外(00688)跌0.4%；華潤置地(01109)跌1%；萬科(02202)跌1.1%；中國恒大(03333)跌2.5%；龍湖(00960)跌1.2%；融創(01918)跌1.4%；世房(00813)跌3%；世茂(00817)跌2.6%。雅居樂(03383)跌2%。

焦點股份

信義系：績後個別走，信義玻璃(00868)中期多賺19.49%，今早甫開曾挫11.5%，半日跌3.8%，成交額1.8億元，富瑞最新維持「買入」評級和目標價9.3元不變。信義光能(00968)中期多賺12.47%，半日低開高收，中午升0.4%。

冠捷科技(00903)：半日逆市挫18%，報1.5元，為表現最差港股。集團預期截至6月底止3個月錄得歸屬於股東虧損，而去年同期錄得盈利。另外預期截至6月底止中期淨業績則與去年同期的利潤269.2萬美元相若。

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