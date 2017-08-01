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今日 11:56 中國財經 港股直擊

農行債轉股子公司獲批成立

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農業銀行(01288)表示，銀監會近日正式批准該行設立農銀金融資產投資有限公司，主要從事市場化債轉股及配套支持業務。

農行稱，農銀投資註冊資本金100億元(人民幣‧下同)，是迄今為止農行體系內註冊資本金規模最大的全資子公司。

農行相關負責人表示，該行已先後與多家企業簽署債轉股合作框架協議，目前已簽約項目累計金額2000億元。

負責人又稱，農銀投資成立後，將突出開展好市場化債轉股及相關配套業務，繼續創新市場化債轉股業務模式，擴大債轉股業務目標客戶群體，推動更多符合條件項目簽約落地。

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