即巿股評 港股直擊

都話「業績期‧好神奇」架啦，滙控(00005)喺完咗上半場之後孖住恒生銀行(00011)公布業績，大笨象業績勝預期，仲講埋回購股份計劃添，下半場一開市就被佢呢張成績表推到上27300點樓上，27300至27399點嘅熊證幾乎全數死亡，anyway，隻恒指牛(68792)確實肥美；若然揸到今嘅話，今朝早開市時可能失望咗啲，因為恒指只升2點開市，但到依家9點56分，恒指已經彈到上去27400點樓上，可以同27300至27399點嘅熊證講再見。

開恒指牛熊證街貨圖，就見到依家最貼價熊證為27400至24799點，呢度有相當於608張期指，不過呢堆熊證都好快同27300至27399點嘅熊證一齊被打靶，事關截至10點正時恒指高位都做過27494點囉，都係再向上睇27500至27599點啦，若然稍後恒指踩上27500點以上嘅話，咁呢度就會變成最貼價同最重貨嘅熊證，有相當於721張期指，再向上數多100點，即係27600至27699點呢度，亦都有571張期指。

下方牛證又如何？無點變呀，咪又係26500至26599點最重貨，有相當於722張期指，呢個位係牛證第四貼價範圍；最貼價嘅就係26800至26899點，呢度只有149張期指。唔緊要，反正恒指現價都27479(10點4分計)，即使只係食最貼價個堆熊證，都要大市向下行成679點先得，呢度情況呢期指成日見；再加上今個星期仲有渣打(02888)同埋長和系公布業績，托住個市向上行，話口未完，依家10點7分，恒指穿埋27500點，電視上出現咗騰訊(00700)、平保(02318)同埋滙控(00005)創新高/升近幾多年高位嘅直簽。

今日有內險股接力，可能過多兩日長和系公布完業績之後又有第二梯隊推個市向上，坊間最貼價嘅牛證講緊係26846點，但都同現價有逾2%或600點。雖則鏡頭一轉，出完個push之後恒指碌返落去27460點附近，仲以為自己睇錯添，呢個時候恒指5分鐘圖始見技術指標回落，吼靚位入牛證就趁呢啲時間啦。恒指牛(69512)，收回價26800點，同現價有2.3%差距，約42倍槓桿就梗係屬於貼價牛啦。

今日8月1日，如果無記錯小妹寫咗《輪證贏家》呢個欄有兩年啦，日日都係我寫(無投訴、唔係悶)…不如咁，話我知你哋點睇8月個市，好等我集齊大家嘅睇法後，整理完就公諸同好，反正market其實都係由人產生出嚟，咩意見都得，無所謂，係唔可以講粗口啫，OK？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]