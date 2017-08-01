信義系績後受壓，信義玻璃(00868)甫開曾挫11.5%，見7.15元創逾兩個月低，現跌6.2%，成交額1500萬元。
集團昨日收市後公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利16.36億元，按年增長19.49%，每股盈利41.64仙，派中期息20仙。
信義光能(00968)暫時最多跌3.7%，現跌2.9%，成交額1870萬元。集團中期股東應佔溢利12.55億元，按年增長12.47%。每股基本盈利18.25仙，中期息派8仙。
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信義光能(00968)暫時最多跌3.7%，現跌2.9%，成交額1870萬元。集團中期股東應佔溢利12.55億元，按年增長12.47%。每股基本盈利18.25仙，中期息派8仙。
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