港股直擊 即巿股評

港股連升七個月，乃十年來最長升市，業績期將會是8月份市場焦點，料恒指短期在高位爭持機會較大。

周一歐美股市個別發展，美股道指連續四天創收市新高，科技股走低，標普納指小幅收跌。道指收升60點或0.28%，報21891點；納指收跌0.4%，報6348點。科技股表現疲軟，蘋果公司收跌0.43%，公司即將在周二公布季度業績。亞馬遜收跌3.2%；Alphabet跌逾1%；Facebook跌1.9%；特斯拉收跌3.5%。

總結7月，歐美股市亦漲跌不一，泛歐斯托克600指數則連續第二月下跌，至於美股三大指數表現為今年3月份以來最佳，主要由強勁的美股企業業績帶動。在截至上周五為止已經公布季績的標普500指數成分股公司中，有73%的盈利和收入均超出華爾街分析師預期。

國際油價上升。市場觀望美國將會針對委內瑞拉的石油產業推出制裁措施，紐約期油收市報50.17美元一桶，升0.46美元或0.9%，7月份累計上9%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)昨日公布中期業績後，股價抽升2.6%，隔晚其ADR折合港元計收報78.25元，較本港上日收市跌0.2元。騰訊(00700)ADR收報312.14元，跌1.26元。中移動(00941)ADR收報83.47元，跌0.28元。國壽(02628)ADR收報24.81元，升6仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報8.78元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.05元，升2仙；中石化(00386)ADR收報5.95元，升2仙。

ADR港股比例指數報27271，較周一恒指收市跌52點或0.19%。恒指昨日午後尾段曾升近345點，見27324點，收報27323點，升344點或1.3%，創2015年6月24日以來收市新高。大市上升股份比例為54%，下跌股比例46%，升市仍未見全面。恒指14天相對強弱指數(RSI)為75.2，惟低於上周四收市水平(76.5)。

內地股市近月持續反覆向上，上證指數正迫近3300點水平阻力，留意今早9時45分中國7月財新製造業PMI出爐。

焦點股份

信義玻璃(00868)：公布上半年純利增長19.5%至16.36億元，派中期息每股20仙。期內毛利率上升1.7個百分點，至36.4%。公司對下半年的業務前景樂觀。同系的信義光能(00968)中期純利按年增長12.5%，中期息派8仙，股價昨日收市升7%，留意信義系今日表現及券商最新看法。

冠捷科技(00903)：發盈警，預期截至6月底止三個月，將會由盈轉虧。

微創醫療(00853)：發盈喜，預期截至6月底止中期業績，將錄得約2000萬美元純利，較去年同期554萬美元，預料按年增長2.61倍，主要由於心血管介入產品與大動脈及外周血管介入產品分部業務，於中國市場的收入顯著增長。

澳博控股(00880)及華能國際電力(00902)今日將公布中期業績。