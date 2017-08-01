即巿股評 港股直擊

踏入8月份，又是藍籌股公佈業績的高峰期，騰訊(00700)、平保(02318)、港交所(00388)等備受關注的藍籌股將於今個月內派發成績表。投資者向來喜愛「炒業績」，趁股份業績公佈前後作出看好部署，當中窩輪往往是不少投資者選擇的投資工具。

每逄臨近業績公布期，均會發現相關窩輪的需求上升。大部分投資者的業績部署都是期望股價向上，繼而買入認購證。不過，除了認購證的好倉部署外，窩輪市場亦有認沽證選擇，除可作看淡部署之工具，若配合正股更可發揮對沖作用。最重要的是投資者應因應本身持倉和個人投資目標，善用窩輪去制定部署策略。

以下將闡述幾種較常見的情況，如何因應本身持倉和投資目標去制定部署策略。

一）已持有正股，並希望對沖股價下跌風險

近日騰訊股價強勢，本週一曾破頂並升至314.4元的歷史新高，相信不少持有正股的投資者目前已錄得利潤。若長線看好正股，但又擔心股價在公布業績前後會波動，可考慮買入認沽證作短期對沖。若正股往後的股價下調，認沽證所帶來的潛在利潤可抵消正股股價下跌的損失。以騰訊沽(16844)為例，行使價280.68元，今年12月到期，換股比率100兌1，為近期較熱門的認沽證條款。假設投資者持有1,000股騰訊正股，便可考慮相應買入100,000股(即1,000股x100)的認沽證(16844)作對沖。按認沽證(16844)本周一收市價0.08元及騰訊收市價313.40元計算，買入認沽證的成本僅為正股的2.5%(即0.08元 x 100 / 313.40元)。正股到期時若跌穿行使價280.68元，認沽證的結算金額便可對沖了正股於行使價元以下的潛在跌幅。相反，若正股繼續向好，投資者可享有正股上升的收益，而認沽證到期時將無結算金額，毋須付出額外成本。

二) 已持有正股，欲減低投資額作風險控制

平保於5月份開始由約44元水平發力向上，本周一收報57.95元，累積升幅達三成。持有平保的投資者若希望沽出正股以鎖定利潤，但又擔心錯失平保往後的升幅，則可考慮先沽出正股，再抽調部分獲利的資金買入平保認購證。以平保購(16960)為例，行使價62.33元，今年12月到期，換股比率10兌1。假設投資者於44元水平買入1,000股平保正股，目前的帳面利潤有約14,000元(即($57.95-$44)x1,000)。投資者可考慮沽出正股，再視乎自己的取態，抽調獲利金額14,000元當中的部分資金買入平保購。此舉可先鎖定正股帶來的部分利潤，又可保持好倉部署。

三) 已持有認股證(窩輪)

騰訊認購證為近期受歡迎的個股相關資產，過去一周錄得近4,800萬元淨流入。騰訊股價不斷破頂，期間我們觀察到不少買入騰訊認購證的投資者作出轉倉/換馬的部署，即沽出本來持有、已變成價內的認購證，再買入行使價更高的價外認購證。此舉的目的是既可鎖定部份利潤，同時可保持較佳槓桿和維持好倉。以騰訊購(16415)及(17276)為例，(16415)行使價294.08元，已屬價內證，今年12月到期，本週一收市價0.32元；騰訊購(17276)行使價325.2元，屬價外證，明年3月到期，本周一收市價0.237元。早前買入騰訊購16415的投資者，可考慮轉倉至騰訊購(17276)，以周一收市價計，投資者若以相等股數轉倉，「低買高賣」之後則可鎖定每股0.083元之利潤(即$0.32減去$0.237)，同時保持著騰訊購(17276)的好倉。

四) 強烈看好／看淡並利用認購證／認沽證建新倉以獲取槓桿

投資者目前若沒有持倉，當然仍可建立新倉作部署。以港交所(00388)為例，每當正股價格和成交均見顯著上升時，我們往往觀察到資金趁機買入認購證捕捉升勢。不過，投資者需注意目前市場上不少港交所認購證街貨均較高，輪價或較受產品的自身供求影響。因此選擇產品時除了以槓桿為主要條件，亦要留意產品的街貨量不宜過高，投資者可考慮如港交購(14942)，行使價235.00元，今年9月到期，實際槓桿12.9倍，為市場上街貨量較低、槓桿較高的選擇。

綜合以上分析，可見買賣窩輪並非如賭博般「買大細」，而是可因應個人持倉情況作出適合部署，並可帶來風險管理的作用。

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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