即巿股評 港股直擊

港股在7月最後一個交易日升344，收報27323，創逾兩年新高，升幅1.3%。7月累計升1559，累積升幅6.1%，連升7個月，是近10年來最長升浪。那麽，「五」不窮、「六」不絕、「七」續升、「八」又會否下跌呢？

從政治消息來探討，7月最令人矚目的莫過於上周五(7月28日)深夜北韓第二度試射洲際彈道導彈，震動美、日、韓的神經。根據數據推斷，今次試射的火星十四型射程可能達10400公里，涵蓋洛杉磯、芝加哥等大城市。深受刺激的特朗普除了5小時後即在南韓展開聯合實彈軍演，還在社交網站說中國應可以對北韓多做功夫，將責任全都推往中國，亦暗示「中美蜜月期」可能已結束了。

「中美蜜月期」已結束

事實上，4月至6月習、特兩次會面是「中美蜜月期」，中美關係似乎有所改善。然而，利用中美矛盾而圖利的日本卻不是味兒，除了大作反面文章，還利用北韓第一度試射洲際彈道導彈，將軍力部署移往日本西部，更大力推動美國軍售台灣，挑動中國神經！在7月19日中美首輪全面經濟對話的不歡而散，特顯兩國分歧仍大，將來的中美貿易談判必更為複雜和艱難。特朗普政府的中國政策將會不穩定及缺乏善意，雙方關係可能會走向更不確定的未來。

古希臘歷史家修昔底德(Thucydides)的理論：若一國崛起，就會牽動出舊權力的恐懼，而這種心理就是緊張和戰爭的源頭。隨着中國崛起，在圍繞中國地區的舊勢力已不斷煽風點火，希望維持在區内的軍事霸權。美國主導下，它的附庸國日本在東海地區大幅擴軍，美國則不斷在南海挑釁，現時更在南亞扶㨁印度，希望勢力能由太平洋擴展至印度洋，甚至要把印度引到南海，對中國形成大圍堵。近期印度邊防部隊越界，在中印雙方位於印度和西藏的交會點，阻止中方在洞朗地區修路，很明顯就是美日在後邊支撐。

美國與另一世界強國俄羅斯近期關係也每況愈下。美國參議院上周四以98票對2票的壓倒性結果，通過加強制裁俄羅斯、伊朗和北韓的法案。俄羅斯隨即採取報復措施，要求美國自9月1日起減少駐俄外交人員數目，從逾千人縮減至455人，與俄方駐美的外交人員數目相若。事實上，俄羅斯與美國在全球各地如中東、北非、北約等仍然不斷角力，短期關係難以改善。

美國本土政治撕裂

美國本土也不見得和平共處，政治環境還是那麼撕裂。除了民主、共和兩黨的爾虞我詐，互相牽制之外，總統特朗普的共和黨也出現内訌，不但閣員互不信任，更在關鍵性投票時倒戈相向，令總統施政舉步維艱，停滯不前。有一點值得留意的就是副總統彭斯前段時間，繞過特朗普而直接與商界領袖和内閣要員密會，被傳媒「爆料」後才支吾以對，會否密謀「彈劾」總統而「坐正」呢？真是難料！

小心發債上限爭議

經濟方面，美國數據比較參差。第2季經濟增長加快至2.6%，符合市場預期，受到消費者開支及企業投資增長帶動。上季消費者開支增長加快至2.8%，企業在設備上的投資就增長8.2%，是2015年第3季後最大升幅。不過，上季建屋投資下跌6.8%，是2010年第3季後最差的表現。上周新申領失業援助人數增加1萬人，多過市場預期，卻連續125周少過30萬人，是1970年後最長，反映勞工市場持續緊張。美國聯儲局在7月底會議後，如預期的維持利率不變，並預告「相對地快」開始縮減資產負債表，最快9月可以「縮表」；若順利的話，會於12月加息。然而，國會提高發債上限的爭議卻成為聯儲局政策隱憂，9月底將會有所決定。若發債上限爭議演化成亂局，不排除會待11月才宣布「縮表」。

內地7月官方製造業採購經理指數（PMI）微跌至51.4，略低於市場預期；非製造業商務活動指數54.5，按月回落0.4。PMI上半年指數於51至52以內徘徊，整體走勢平穩。上半年中國進出口總額13.14億元，按年增長19.6%，扭轉了過去兩年下降的局面。出口總額為7.21億元，按年增長15%，進口5.93億元，按年增長25.7%。數字上升是因為世界經濟增長加快，國際貿易從谷底回升，外貿的外部環境有所改善。從今年的數據顯示，經濟放緩一段時間後，已開始展現抗逆能力，而金融監管機構藉此整頓銀行體系中的高風險活動，將惠及經濟。財政部在記者會亦表示將保持政策連續性和穩定性，堅持供給側結構性改革，積極穩妥防範和化解地方政府債務風險，確保經濟平穩健康發展。

歐央行秋季或縮量寬

歐羅區7月核心消費物價調和指數(HICP)初值按年升1.3%，超乎市場預期的1.1%，創4年新高。6月失業率跌至9.1%，較5月回落0.1個百分點，創2009年2月以來最低水平。區內最大經濟體德國，上月失業率3.8%，按月微跌0.1%。核心通脹升幅加快，失業率又跌至近8年半新低，有利經濟增長，估計歐洲央行秋季可能開始縮減量寬措施。

過分集中「FAAMG」

綜合上述政經因素，經濟政策趨勢及地緣政治局勢將影響8月以至下半年的股市。歐美縮減量寬政策的步伐無可避免地牽著經濟增長的速度，享受了多年超低息環境的企業會否適應正常的利率狀況呢？很明顯，美國科技股近期升勢凌厲， Facebook（Fb）、亞馬遜（Amazon）、蘋果公司（Apple Inc.）、微軟（Microsoft）及Google母企Alphabet等五大企業齊齊進身「市值5,000億美元俱樂部」行列。上述五位成員，亦統稱「FAAMG」，佔標指今年近30%升幅，市盈率高達62倍，較標指多近兩倍。投資者過分集中於少數股份，恐造成過度波動；而且上半年錄得巨大升幅，任何不利消息可隨時觸發拋售，肯定會影響全球股市。

中印緊張

地緣政治方面，除了朝鮮半島的劍拔弩張外，中印邊境也可能產生地區性衝突。衆所周知，印度常常高估自己而低估敵人，加上獲得美日慫恿，錯估形勢，不知進退，所以隨時繼1962年後再被中國教訓一次。中國7月底建軍節90周年大閱兵，選址在天安門以外的內蒙古朱日和訓練基地，是自1981年後再在天安門以外的地區舉行閱兵。基地面積與香港相約，地形複雜，包含沙漠、草原、山地、溝壑的地理環境，為陸空聯合演習的最佳現代化實戰場地。在此閲兵除了大展軍備實力外，更是一種實戰演習！據聞上周四已調配十萬毫升血液，從南京空運至西藏拉薩，為首批援藏血液。官方突然宣布每月要從各省調配大量血液到西藏，引起戰前準備的想法。當然，沒有人希望戰爭；但若一戰能打出50年的和平，也不失為利國之策。

宜靜觀其變

八月實在充滿很多不穩定變數。如有任何不利因數或催化劑而導致股市下調，不妨靜觀其變，慢慢吸納國策板塊的質優股，包括供給側改革概念、人工智能、科技網絡、綠色能源、一帶一路及A股ETF，預期「A股入摩」將有利A/H股未來表現。

黎永良

編按：資深股評人黎永良，從事國際金融業超過35年，擅長拆解政經時局，以洞悉股市趨勢，現為時富金融優越投資服務部顧問，逢每月初為《港股360》撰文分析中港股市形勢。