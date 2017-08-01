即巿股評 港股直擊

上周，期指於結算日前成功突破了27000點水平，並於周四曾高見27165點，成功創下了14天的連升，情況實屬罕見；不過在上周五7月期指結算日時卻出現了回調，而連升的走勢亦相繼告終，不過最後仍能守穩於27000點水平附近作結算，而這亦和筆者之前於本欄所預測的市況走勢相約。展望八月份，在結算日後，市場普遍認為市況該是時候出現回調，但相反，8月份期指昨天卻乘著友邦(01299)、滙豐(00005)及股王騰訊(00700)等多隻大藍籌接連破頂的帶動下，大升285點，最終收報27228點，再創近期新高。

筆者預期八月的走勢在月中前仍能保持向上尋頂之格局，首個目標應該在27800-28000點附近，而在八月下旬才會出現較明顯的回調，不過不會太深，到時未入市的投資者宜把握最後的上車機會，以迎來年底前出現的另一個大升浪。環球消息方面，筆者認為應留意有關美聯儲局方面「縮表」的消息，因上周「耶倫」於議息會議結束後曾提出提早「縮表」的可能性，大家應慎防如於本月內發生的話，定必會為全球市場帶來一陣動盪，而同時很有可能被用作為令大市調整的籍口。

技術方面，雖然期指於上周五結算日曾出現了調整，並終止了14連升的局面，不過經過昨天的大升後，反映市底暫時仍然保持強勢。而技術指標方面，暫時各個亦能保持向好的勢頭，並未出現明顯的轉勢訊號，如於DMI圖中的ADX（趨向平均線）線及DMI+線仍維持上升的勢頭；同時MACD圖中的牛差距並未明顯收窄；以上兩者皆反映是次升浪應該未到盡頭；不過，其實現時一些技術指標，如RSI及隨機快慢步指標等，都已進入於超買的區域，然而從昨天的大升、成交額和市寬來看， 反映市況向上的動力仍在，因此相信超買後可再超買，而短期尋頂的局面應該不變。短期內，首個向上的目標應先看27800-28000左右，到達該目標後能否再向上突破便要視乎內銀及三桶油等佔恒指比重較重的板塊能否發力向上；而向下的暫時可先看26800點左右，如未來期指收市跌穿26800點水平的話，調整可能便會隨之而出現，不過相信在七月頭出現的上升裂口底部26174點應該有不俗的支持。

策略方面，因距離本年目標28621點越來越近，且本輪升浪已一口氣升了超過二千點，相信市況應會越趨反覆，因此建議大家暫時儘量要以保守及以小注博倍數的策略應市。本期建議各投資暫可於現水平開倉做8月Long Call28000點，以昨天收市價計，期權金成本大概為89點，如之後期指如收市時如跌穿26800點便要考慮止蝕；另外，如未來期指如向下跌穿了26800點的話，則可考慮開倉做8月Long Put26000點，期權金成本大概為130-140點左右，這策略主要是用於希望偷位能從回調中獲利，但畢竟市況中線向好的勢頭並未改變，因此風險相對較高，所以請謹記相關策略只適宜小注。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。