即巿股評 港股直擊

筆者早於6月的分析文章用波幅計算，指出7月高位最低可見27200點水平，久久都未達標，還想在《港股360》發表文章個多月來，終於失手一次，想不到最後一個交易日，大市高見27324點，感恩！相信不少喜愛本欄的讀者都獲利甚豐。

大市已連升7個月，合共升幅只有24%，跟2007年3月至10月連升8個月相比只屬慢升。從月波幅及成交來分析，離見頂水平甚遠，中長線轉勢的風險不大。換個角度看日線向心系統，大市仍在上升趨勢中運行，從指數上可說大市欣欣向榮，未有任何轉弱或沽訊號發出，現階段難以用連升多月來研判大市已見頂，但由於昨天大市上升，現時日，周，月線均超買的情況下，宜兩手準備。

恒生綜合大型股指數，跟恒指同步，不過從中型及小型股指數來看，卻已見頂背馳。各位讀者不善忘，我早前的分析也曾運用過，大，中，小型股指數的同步率合參，當時指出市場出現沽指數成分股，收集中，小型股的情況，大市快將上升，結果如願成真。現時大型股指數跟恒指同步，而中，小型股指數均在7月20日已見頂，反覆回落，小型股指數在大型區間中見頂回落，而中型股指數在7月20日發出周線超買反覆回落，用向心系統分析中型股指數周線圖，現時正步入區間市，尚未完成，料最快也要兩星期以上才可消化完成，再步入升軌。

昨天是7月最後一個交易日，大市高收是否與大戶嘜高收市價有關？昨天收市後收到多位《信報》讀者提問，筆者的計量分析，是以量化數據為基礎，所以這類問題並不是筆者討論的範圍。從現時強勢股的日線圖分析，大部分都已出現輕微超買，雖未屆危險水平，但現水平再大幅上升的難度相當高。以洛鉬(03993)為例，月線已超買20%，如今天在4.2元水平或之上開市，8月下跌或月線呈十字星/陀螺的機率達72至75%，短線追入成功率不高。

持強零弱方為上策

現時強勢股已近臨界點，俗話說吊頸都要抖下氣。如果筆者分析錯誤，大市一口氣往上衝，只會愈來愈危險，屆時便可留心淡倉操作了，否則仍會如筆者觀點，8月大市會停一停抖一抖。而在日均成交不大，期指水位未呈轉弱的情況下，找尋弱股仍是不易。本周五是8月首個轉折日，預料短期見頂在即，那便可以繼續持有優於大市升幅的強股，對於走勢疲弱，上半年只呈牛皮橫行，甚至下跌的弱勢股便統統沽出，增持現金，等待突破時追入破頂股，更勝胡思亂想隨直覺入市。

筆者周末因公事到台灣一行，巧遇兩位香港女士，言談間聊到股票投資問題，其中一位女士指出她勤力做功課，好好研究，她舉例說2016年中坊間很多專家指出滙控(00005)會跌破40元，女士並不認同，便在46元買入，至今未曾輸過，全賴她仔細分析別人觀點的功勞，反而對於當時滙控及環球的情況都不了解。這種「做功課」令筆者感到心寒，這跟一般賭徒分析馬評家的觀點再下注無異。早在400年前，西方學者處理下注的問題，早已研究蒙地卡羅法則而不會建基於已發生的趨勢，或別人的見解，即使後來價值投資盛行，也會按基本面去分析股票。這種「估市亂象」實非一眾投資者之福，大家宜多運用統計學，機率思考提高你的勝算。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。